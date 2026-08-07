HD 9/23 De Tr1 - predkonfigurovaný
Predkonfigurovaný studenovodný vysokotlakový prívesný vozík HD 9/23 De Tr1 na výdatné sebestačné a mobilné práce na stavbách a v komunálnej oblasti. S naftovým motorom Yanmar a 1000-litrovou nádržou na vodu.
S pracovným tlakom 230 barov a prietokom až 930 litrov za hodinu ponúka náš mobilný prívesný vozík HD 9/23-4 De Tr1 dostatočnú výkonovú rezervu, aby mohol bez námahy zvládnuť aj náročné vysokotlakové čistenie. Tým sa dá ideálne využívať napríklad v komunálnej oblasti alebo v stavebníctve. Vybavený extrémne silným, spoľahlivým a ekologickým naftovým motorom Yanmar (EU STAGE V) a nádržou na vodu s objemom 100 litrov pracuje tento odolne skonštruovaný stroj úplne nezávisle na extrémnom zdroji prúdu a vody. Predkonfigurovaný HD 9/23 De Tr1 je z výroby vybavený tlmičmi, balíkom príslušenstva Premium, vysokotlakovým hadicovým bubnom, čelným plechovým chráničom, krycou plachtou pre zadnú časť, hákom na prepravu žeriavom, počítadlom hodín a prídavným 20 l palivovým kanistrom. Okrem toho má vo výbave našu veľmi ergonomickú vysokotlakovú pištoľ EASY!Force, veľmi jednoducho sa obsluhuje a disponuje početnými možnosťami odkladania.
Vlastnosti a výhody
Nezávislosť na externom prívode prúdu a vody1000 l nádrž na vodu na minimálne jednu hodinu čistenia s plným výkonom. Integrovaný koncept prívesného vozíka pre vysokú mobilitu a maximálnu nezávislosť. Silné naftové motory Yanmar umožňujú sebestačné použitie bez externého zdroja prúdu.
Jednoduchá a pohodlná obsluhaNajjednoduchšia obsluha a použitie pri prenájme strojov. Komfortné vybavenie motorovým elektroštartom a hadicovým bubnom (na objednávku). Odkladací priečinok v zadnej časti na odkladanie palivových kanistrov a príslušenstva.
Odolná verzia pre náročné pracovné podmienky.Spoľahlivá a osvedčená vysokotlaková technológia Kärcher s dlhou životnosťou. Čelný nárazník a plachtu na zakrytie zadnej časti na ochranu stroja je možné dokúpiť na objednávku. Integrovaná protimrazová ochrana umožňuje celoročné využitie.
Predkonfigurovaná verzia prívesného vozíka
- Z výroby s tlmičom, hadicovým bubnom, hákom na prepravu žeriavom a balíkom príslušenstva Premium.
- S čelným plechovým chráničom, krycou plachtou, počítadlom hodín a palivovým kanistrom (20 l).
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|400 - 930
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Výrobca motora
|Yanmar
|Typ motora
|L 100 V
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|569,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|3402 x 1496 x 1435
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 30 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Servo Control
- Power tryska
- Rotačná tryska
Výbava
- Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
Oblasti využitia
- Mobilné vysokotlakové čistenie v stavebníctve, ako aj stavebných strojov a stavebných vozidiel
- Na prenájom prostredníctvom požičovní na rôzne čistiace práce
- Ideálne sa hodí pre upratovacie firmy, napríklad na odstraňovanie grafitov
- Mobilné vysokotlakové čistenie v komunálnej oblasti, napríklad v parkoch