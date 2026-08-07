HD 9/23 De Tr1 - predkonfigurovaný

Predkonfigurovaný studenovodný vysokotlakový prívesný vozík HD 9/23 De Tr1 na výdatné sebestačné a mobilné práce na stavbách a v komunálnej oblasti. S naftovým motorom Yanmar a 1000-litrovou nádržou na vodu.

S pracovným tlakom 230 barov a prietokom až 930 litrov za hodinu ponúka náš mobilný prívesný vozík HD 9/23-4 De Tr1 dostatočnú výkonovú rezervu, aby mohol bez námahy zvládnuť aj náročné vysokotlakové čistenie. Tým sa dá ideálne využívať napríklad v komunálnej oblasti alebo v stavebníctve. Vybavený extrémne silným, spoľahlivým a ekologickým naftovým motorom Yanmar (EU STAGE V) a nádržou na vodu s objemom 100 litrov pracuje tento odolne skonštruovaný stroj úplne nezávisle na extrémnom zdroji prúdu a vody. Predkonfigurovaný HD 9/23 De Tr1 je z výroby vybavený tlmičmi, balíkom príslušenstva Premium, vysokotlakovým hadicovým bubnom, čelným plechovým chráničom, krycou plachtou pre zadnú časť, hákom na prepravu žeriavom, počítadlom hodín a prídavným 20 l palivovým kanistrom. Okrem toho má vo výbave našu veľmi ergonomickú vysokotlakovú pištoľ EASY!Force, veľmi jednoducho sa obsluhuje a disponuje početnými možnosťami odkladania.

Vlastnosti a výhody
HD Trailer HD 9/23 De Tr1 - predkonfigurovaný: Nezávislosť na externom prívode prúdu a vody
Nezávislosť na externom prívode prúdu a vody
1000 l nádrž na vodu na minimálne jednu hodinu čistenia s plným výkonom. Integrovaný koncept prívesného vozíka pre vysokú mobilitu a maximálnu nezávislosť. Silné naftové motory Yanmar umožňujú sebestačné použitie bez externého zdroja prúdu.
HD Trailer HD 9/23 De Tr1 - predkonfigurovaný: Jednoduchá a pohodlná obsluha
Jednoduchá a pohodlná obsluha
Najjednoduchšia obsluha a použitie pri prenájme strojov. Komfortné vybavenie motorovým elektroštartom a hadicovým bubnom (na objednávku). Odkladací priečinok v zadnej časti na odkladanie palivových kanistrov a príslušenstva.
HD Trailer HD 9/23 De Tr1 - predkonfigurovaný: Odolná verzia pre náročné pracovné podmienky.
Odolná verzia pre náročné pracovné podmienky.
Spoľahlivá a osvedčená vysokotlaková technológia Kärcher s dlhou životnosťou. Čelný nárazník a plachtu na zakrytie zadnej časti na ochranu stroja je možné dokúpiť na objednávku. Integrovaná protimrazová ochrana umožňuje celoročné využitie.
Predkonfigurovaná verzia prívesného vozíka
  • Z výroby s tlmičom, hadicovým bubnom, hákom na prepravu žeriavom a balíkom príslušenstva Premium.
  • S čelným plechovým chráničom, krycou plachtou, počítadlom hodín a palivovým kanistrom (20 l).
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 400 - 930
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Výrobca motora Yanmar
Typ motora L 100 V
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 569,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 3402 x 1496 x 1435

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 30 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovný nadstavec: 1050 mm
  • Servo Control
  • Power tryska
  • Rotačná tryska

Výbava

  • Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
HD Trailer HD 9/23 De Tr1 - predkonfigurovaný
HD Trailer HD 9/23 De Tr1 - predkonfigurovaný
HD Trailer HD 9/23 De Tr1 - predkonfigurovaný
HD Trailer HD 9/23 De Tr1 - predkonfigurovaný
HD Trailer HD 9/23 De Tr1 - predkonfigurovaný
Oblasti využitia
  • Mobilné vysokotlakové čistenie v stavebníctve, ako aj stavebných strojov a stavebných vozidiel
  • Na prenájom prostredníctvom požičovní na rôzne čistiace práce
  • Ideálne sa hodí pre upratovacie firmy, napríklad na odstraňovanie grafitov
  • Mobilné vysokotlakové čistenie v komunálnej oblasti, napríklad v parkoch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky