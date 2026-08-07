HD 9/23 Ge Tr1 - predkonfigurovaný
Na sebestačné vysokotlakové čistenie s dlhými pracovnými intervalmi na stavbách a v komunálnej oblasti: predkonfigurovaný, mobilný VT prívesný vozík HD 9/23 Ge Tr1 s 1000 l nádržou na vodu a benzínovým motorom Honda.
Vďaka výkonnému a spoľahlivému benzínovému motoru Honda (EU STAGE V), ako aj 1000 l nádrži na vodu pracuje náš mobilný a veľmi odolne skonštruovaný VT prívesný vozík HD 9/23 Ge Tr1 bez problémov aj bez externého prívodu prúdu a vody. Pracovný tlak 230 barov a prietok vody 930 litrov za hodinu sa postarajú o maximálny čistiaci výkon aj pri nepoddajných znečisteniach, ktoré sú bežné napríklad v stavebníctve alebo počas bežného pracovného dňa v komunálnej oblasti. Ľahká obsluha, komfortné možnosti odkladania a zmysluplné detaily vybavenia, ako je sériová vysokotlaková pištoľ EASY!Force, podčiarkujú koncept jednoduchého používania tohto stroja. Tento predkonfigurovaný variant je z výroby vybavený tlmičmi, balíkom príslušenstva Premium, vysokotlakovým hadicovým bubnom, čelným plechovým chráničom, krycou plachtou pre zadnú časť, hákom na prepravu žeriavom, počítadlom hodín a prídavným 20 l palivovým kanistrom.
Vlastnosti a výhody
Nezávislosť na externom prívode prúdu a vody
- 1000 l nádrž na vodu na minimálne jednu hodinu čistenia s plným výkonom.
- Integrovaný koncept prívesného vozíka pre vysokú mobilitu a maximálnu nezávislosť.
- Použitie nezávisle od napájania elektrickým prúdom vďaka výkonnému benzínovému motoru.
Jednoduchá a pohodlná obsluha
- Najjednoduchšia obsluha a použitie pri prenájme strojov.
- Komfortné vybavenie motorovým elektroštartom a hadicovým bubnom (na objednávku).
- Odkladací priečinok v zadnej časti na odkladanie palivových kanistrov a príslušenstva.
Odolná verzia pre náročné pracovné podmienky.
- Spoľahlivá a osvedčená vysokotlaková technológia Kärcher s dlhou životnosťou.
- Čelný nárazník a plachtu na zakrytie zadnej časti na ochranu stroja je možné dokúpiť na objednávku.
- Integrovaná protimrazová ochrana umožňuje celoročné využitie.
Predkonfigurovaná verzia prívesného vozíka
- Z výroby s tlmičom, hadicovým bubnom, hákom na prepravu žeriavom a balíkom príslušenstva Premium.
- S čelným plechovým chráničom, krycou plachtou, počítadlom hodín a palivovým kanistrom (20 l).
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|400 - 930
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Výrobca motora
|Honda
|Typ motora
|GX 390
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|548,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|3402 x 1496 x 1435
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 30 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Servo Control
- Power tryska
- Rotačná tryska
Výbava
- Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
Oblasti využitia
- Mobilné vysokotlakové čistenie v stavebníctve, ako aj stavebných strojov a stavebných vozidiel
- Na prenájom prostredníctvom požičovní na rôzne čistiace práce
- Ideálne sa hodí pre upratovacie firmy, napríklad na odstraňovanie grafitov
- Mobilné vysokotlakové čistenie v komunálnej oblasti, napríklad v parkoch