HD 9/23 Ge Tr1 - predkonfigurovaný

Na sebestačné vysokotlakové čistenie s dlhými pracovnými intervalmi na stavbách a v komunálnej oblasti: predkonfigurovaný, mobilný VT prívesný vozík HD 9/23 Ge Tr1 s 1000 l nádržou na vodu a benzínovým motorom Honda.

Vďaka výkonnému a spoľahlivému benzínovému motoru Honda (EU STAGE V), ako aj 1000 l nádrži na vodu pracuje náš mobilný a veľmi odolne skonštruovaný VT prívesný vozík HD 9/23 Ge Tr1 bez problémov aj bez externého prívodu prúdu a vody. Pracovný tlak 230 barov a prietok vody 930 litrov za hodinu sa postarajú o maximálny čistiaci výkon aj pri nepoddajných znečisteniach, ktoré sú bežné napríklad v stavebníctve alebo počas bežného pracovného dňa v komunálnej oblasti. Ľahká obsluha, komfortné možnosti odkladania a zmysluplné detaily vybavenia, ako je sériová vysokotlaková pištoľ EASY!Force, podčiarkujú koncept jednoduchého používania tohto stroja. Tento predkonfigurovaný variant je z výroby vybavený tlmičmi, balíkom príslušenstva Premium, vysokotlakovým hadicovým bubnom, čelným plechovým chráničom, krycou plachtou pre zadnú časť, hákom na prepravu žeriavom, počítadlom hodín a prídavným 20 l palivovým kanistrom.

Vlastnosti a výhody
Nezávislosť na externom prívode prúdu a vody
  • 1000 l nádrž na vodu na minimálne jednu hodinu čistenia s plným výkonom.
  • Integrovaný koncept prívesného vozíka pre vysokú mobilitu a maximálnu nezávislosť.
  • Použitie nezávisle od napájania elektrickým prúdom vďaka výkonnému benzínovému motoru.
Jednoduchá a pohodlná obsluha
  • Najjednoduchšia obsluha a použitie pri prenájme strojov.
  • Komfortné vybavenie motorovým elektroštartom a hadicovým bubnom (na objednávku).
  • Odkladací priečinok v zadnej časti na odkladanie palivových kanistrov a príslušenstva.
Odolná verzia pre náročné pracovné podmienky.
  • Spoľahlivá a osvedčená vysokotlaková technológia Kärcher s dlhou životnosťou.
  • Čelný nárazník a plachtu na zakrytie zadnej časti na ochranu stroja je možné dokúpiť na objednávku.
  • Integrovaná protimrazová ochrana umožňuje celoročné využitie.
Predkonfigurovaná verzia prívesného vozíka
  • Z výroby s tlmičom, hadicovým bubnom, hákom na prepravu žeriavom a balíkom príslušenstva Premium.
  • S čelným plechovým chráničom, krycou plachtou, počítadlom hodín a palivovým kanistrom (20 l).
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 400 - 930
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Výrobca motora Honda
Typ motora GX 390
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 548,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 3402 x 1496 x 1435

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 30 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovný nadstavec: 1050 mm
  • Servo Control
  • Power tryska
  • Rotačná tryska

Výbava

  • Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1 - predkonfigurovaný
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1 - predkonfigurovaný
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1 - predkonfigurovaný
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1 - predkonfigurovaný
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1 - predkonfigurovaný
Oblasti využitia
  • Mobilné vysokotlakové čistenie v stavebníctve, ako aj stavebných strojov a stavebných vozidiel
  • Na prenájom prostredníctvom požičovní na rôzne čistiace práce
  • Ideálne sa hodí pre upratovacie firmy, napríklad na odstraňovanie grafitov
  • Mobilné vysokotlakové čistenie v komunálnej oblasti, napríklad v parkoch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky