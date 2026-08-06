Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus
Praktický, mobilný, všestranný: vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus je určený pre vertikálnu a horizontálnu prevádzku. S úložným priestorom príslušenstva a automatickým odľahčením tlaku.
Kompaktný, ľahký a všestranný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus ponúka vynikajúcu mobilitu a je vhodný pre vertikálnu aj horizontálnu prevádzku. Stroj je vybavený sofistikovaným úložným priestorom príslušenstva, mosadznou hlavou valcov a automatickým odľahčením tlaku, čo zabezpečuje dlhú životnosť. Zároveň zaujme inovatívnym dizajnom, ktorý z dlhodobého hľadiska zvyšuje pracovné pohodlie operátora, zabezpečuje jednoduchú prevádzku a časovo úsporné nastavenie a demontáž. Vysokotlaková pištoľ využíva rázovú silu vysokotlakového prúdu na zníženie prítlačnej sily na nulu, zatiaľ čo EASY! Uzamykacie upevňovacie prvky umožňujú manipuláciu päťkrát rýchlejšiu ako s konvenčnými skrutkovými spojmi. Celkovo komplexný balík vybavenia pre vynikajúce výsledky čistenia s vysokou úrovňou pohodlia a dlhou životnosťou.
Vlastnosti a výhody
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!LockKoniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
MobilitaIntegrovaná rukoväť na čelnej strane umožňuje jednoduché nakladanie a transport. Zasúvateľné madlo stlačením gombíka. Kompaktná konštrukcia Integrovaná rukoväť na čelnej strane umožňuje jednoduché nakladanie a transport. Zasúvateľné madlo stlačením gombíka. Kompaktná konštrukcia
FlexibilitaPrevádzka je možná vo vertikálnej aj horizontálnej polohe. Počas horizontálnej prevádzky nie sú kolesá namontované. Stroj tak ponúka maximálnu stabilitu. Oddelená parkovacia a prepravná poloha pre postrekovacie zariadenie. Prevádzka je možná vo vertikálnej aj horizontálnej polohe. Počas horizontálnej prevádzky nie sú kolesá namontované. Stroj tak ponúka maximálnu stabilitu. Oddelená parkovacia a prepravná poloha pre postrekovacie zariadenie.
Kvalita
- Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
- Kvalitná mosadzná hlava valca.
- Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
- Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
- Kvalitná mosadzná hlava valca.
- Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Uloženie príslušenstva
- Spoj (M 18 x 1,5) k uskladneniu plošného čističa priamo na stroji.
- Praktické priečinky pre trojitú a rotačnú trysku.
- Gumený popruh na upevnenie VT hadice.
- Spoj (M 18 x 1,5) k uskladneniu plošného čističa priamo na stroji.
- Praktické priečinky pre trojitú a rotačnú trysku.
- Gumený popruh na upevnenie VT hadice.
Mobilita
Flexibilita
Uloženie príslušenstva
Kvalita
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|480
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. tlak (bar/MPa)
|200 / 20
|Príkon (kW)
|3
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky (mm)
|27
|Prítok vody
|3/4″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|26,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|28,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 360 x 930
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 200 barov
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Rotačná tryska
Výbava
- Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
- Vypínač tlaku
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus náhradný diel
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