Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus

Praktický, mobilný, všestranný: vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus na vertikálnu a horizontálnu prevádzku. S úložným priestorom, mosadznou hlavou valca a automatickým uvoľnením tlaku.

Kompaktný, ľahký a všestranný studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus ponúka vynikajúcu mobilitu a je vhodný pre vertikálnu aj horizontálnu prevádzku. Stroj je vybavený sofistikovaným úložným priestorom pre príslušenstvo a mosadzná hlava valca a automatické uvoľňovanie tlaku zaisťujú dlhú životnosť. Zároveň presviedča inovatívnymi novinkami, ktoré dlhodobo zvyšujú pracovný komfort pre operátora tým, že zaisťujú jednoduchú obsluhu a časovo úsporné nastavenie a demontáž. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva silu spätného rázu vysokotlakového prúdu na zníženie prídržnej sily na nulu, zatiaľ čo rýchloupínacie prvky EASY!Lock umožňujú manipuláciu päťkrát rýchlejšie ako s bežnými skrutkovými spojmi, a to bez kompromisov, pokiaľ ide o robustnosť a dlhú životnosť. Celkovo vzaté, komplexný balík vybavenia pre vynikajúce výsledky čistenia s vysokou úrovňou pohodlia a dlhou životnosťou.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus: Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus: Mobilita
Mobilita
Integrovaná rukoväť na čelnej strane umožňuje jednoduché nakladanie a transport. Zasúvateľné madlo stlačením gombíka. Kompaktná konštrukcia Integrovaná rukoväť na čelnej strane umožňuje jednoduché nakladanie a transport. Zasúvateľné madlo stlačením gombíka. Kompaktná konštrukcia
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus: Flexibilita
Flexibilita
Prevádzka je možná vo vertikálnej aj horizontálnej polohe. Počas horizontálnej prevádzky nie sú kolesá namontované. Stroj tak ponúka maximálnu stabilitu. Oddelená parkovacia a prepravná poloha pre postrekovacie zariadenie. Prevádzka je možná vo vertikálnej aj horizontálnej polohe. Počas horizontálnej prevádzky nie sú kolesá namontované. Stroj tak ponúka maximálnu stabilitu. Oddelená parkovacia a prepravná poloha pre postrekovacie zariadenie.
Kvalita
  • Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
  • Kvalitná mosadzná hlava valca.
  • Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
  • Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
  • Kvalitná mosadzná hlava valca.
  • Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Uloženie príslušenstva
  • Spoj (M 18 x 1,5) k uskladneniu plošného čističa priamo na stroji.
  • Praktické priečinky pre trojitú a rotačnú trysku.
  • Gumený popruh na upevnenie VT hadice.
  • Spoj (M 18 x 1,5) k uskladneniu plošného čističa priamo na stroji.
  • Praktické priečinky pre trojitú a rotačnú trysku.
  • Integrovaný hadicový bubon s 15 m VT hadicou. Pre veľký akčný rádius a jednoduché odkladanie (varianty CX).
Mobilita
Flexibilita
Uloženie príslušenstva
Kvalita
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 480
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 170 / 17
Max. tlak (bar/MPa) 200 / 20
Príkon (kW) 3
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky (mm) 27
Prítok vody 3/4″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 27,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 30,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 370 x 930

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 200 barov
  • Pracovný nadstavec: 840 mm
  • Rotačná tryska

Výbava

  • Hadicový bubon
  • Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus náhradný diel

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