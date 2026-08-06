Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/15 G
Pre maximálnu mobilitu a najlepšie výsledky čistenia za drsných podmienok: benzínový studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/15 G s tlakom 150 bar z modelového radu Gasoline Advanced.
S tlakom 150 bar vám HD 7/15 G z modelového radu Gasoline Advanced zaručí zakaždým tie najlepšie výsledky čistenia. Benzínový studenovodný vysokotlakový čistič je vybavený benzínovým motorom Honda, ktorý vám umožní plnú nezávislý na externom zdroji prúdu. Okrem toho je tento stroj schopný nasávať vodu – napríklad z rybníkov alebo jazier – a používať ju na čistenie. Pohodlnú prácu umožňuje vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, ako aj rýchlouzávery EASY!Lock, pomocou ktorých je príprava stroja na použitie a jeho odkladanie v porovnaní s bežnými závitovými spojmi až 5-krát rýchlejšia. Koncipovaný na použitie v najťažších podmienkach, s extrémne pevným základným rámom a vďaka ergonomickému tvaru rámu aj prekvapivo mobilný. Čerpadlo je spoľahlivo chránené veľkým vodnýmfiltrom a termoventilom. Na želanie je možné dokúpiť ochranný klietkový rám s okami na nakladanie žeriavom alebo nadstavbovú súpravu pre hadicový bubon.
Vlastnosti a výhody
Maximálna nezávislosťVybavené spoľahlivými motormi Honda príp. Yanmar na použitie bez externého prívodu prúdu. Môže nasávať vodu – napríklad z jazier alebo rybníkov – a používať ju na čistenie.
Veľmi pohodlná obsluhaErgonomický koncept rámu uľahčuje prepravu po nerovnom podklade. Odkladanie všetkých častí príslušenstva priamo na stroji Bezpečnostné kolesá zaručujú trvalo vysokú mobilitu.
Vysoká všestrannosťOchranný klietkový rám (na objednávku) s okami na nakladanie žeriavom zariadenie spoľahlivo ochráni. Nadstavbovú súpravu s hadicovým bubnom pre krátke doby prípravy stroja na používanie je možné zakúpiť na objednávku. Prenosná verzia s odolným rúrkovým rámom špeciálne pre maliarov a omietkarov (HD 728 B).
Dimenzovanie na to najtvrdšie použitie
- Veľmi pevný základný rám na každodenné používanie za drsných podmienok.
- Veľký vodný filter na ochranu čerpadla.
- Termoventil na ochranu čerpadla pred prehriatím v cirkulačnej prevádzke.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|650
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|210 / 21
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Prítok vody
|1″
|Druh pohonu
|benzín
|Výrobca motora
|Honda
|Typ motora
|GX 160
|Počet paralelných používateľov
|1
|Mobilita
|mobilný
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|39,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|44
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|790 x 608 x 1104
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 250 bar
- Power tryska
Výbava
- Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
Oblasti využitia
- Stavebníctvo (čistenie fasád, stavebných vozidiel a náradia)
- Poľnohospodárstvo (čistenie vozidiel a vybavenia alebo použitie v lesníctve)
- Priemysel (čistenie vybavenia)
- Poskytovatelia služieb (čistenie vonkajších priestorov, napr. námestí a parkovacích domov)
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/15 G náhradný diel
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