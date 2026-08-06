Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus

Na čistenie, pri ktorom je potrebné veľké množstvo vody: Vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus s pracovným tlakom 150 bar, prietokom 2500 l/h a nehrdzavejúcim rámom z ušľachtilej ocele.

Náš mobilný špecialista na čistiace práce za najtvrdších podmienok ako napríklad v poľnohospodárstve alebo stavebníctve: HD 25/15-4 Cage Plus. Tento vysokotlakový čistič bez ohrevu s pohonom na trojfázový prúd presviedča pri prácach, ktoré si vyžadujú veľké množstvo vody, a to vďaka nášmu vysoko kvalitnému čerpadlu s kľukovým hriadeľom s enormným prietokom až do 2500 litrov za hodinu. Aj najextrémnejšie znečistenie, ktoré vzniká napríklad vo veľkých stajniach, na veľkých staveniskách pri zemných prácach, alebo aj v kameňolomoch alebo na štrkoviskách, zvládne tento stroj vďaka silnému tlaku 150 barov. Inovácie, ako sú rýchlouzávery EASY!Lock, používateľa intenzívne podporujú. V porovnaní s bežnými závitovými spojmi umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a dlhej životnosti. Bezpečnostné kolesá sa navyše postarajú o to, aby sa stroj ľahko ovládal aj na nezjazdnom teréne.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus: Klietkový ochranný rám
Klietkový ochranný rám
Robustný rúrkový rám po celom obvode. S integrovaným systémom pre zavesenie na žeriav a priečinkom na príslušenstvo. Ochrana stroja pred poškodením.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus: Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
Poistka proti netesnosti a jemný nábeh. Ochrana pred prepätím / podpätím. Ochrana proti chodu na 2 fázy.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus: Dimenzovanie na to najtvrdšie použitie
Dimenzovanie na to najtvrdšie použitie
Vysoká mobilita vďaka sklápaciemu madlu a bezpečnostným pneumatikám. Veľký vodný filter na ochranu čerpadla pred poškodením.
Dlhá životnosť a odolnosť
  • Extra veľké kľukové hriadele a ojnice s odolnými guľkovými ložiskami.
  • Robustná mosadzná hlava valca a keramické piesty.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500 - 2500
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Max. tlak (bar/MPa) 190 / 19
Príkon (kW) 13
Sieťový kábel (m) 5
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 120
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 129
Rozmery (d x š x v) (mm) 957 x 686 x 1080

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Antikorový pracovný nadstavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlakový pracovný nadstavec
  • Servo Control

Výbava

  • Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
  • Vypínač tlaku
  • plynulá regulácia tlaku a prietoku vody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus

Video

Oblasti využitia
  • Intenzívne vysokotlakové čistenie pri extrémnom znečistení v poľnohospodárstve a stavebníctve
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus náhradný diel

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