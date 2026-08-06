Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus
Na čistenie, pri ktorom je potrebné veľké množstvo vody: Vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus s pracovným tlakom 150 bar, prietokom 2500 l/h a nehrdzavejúcim rámom z ušľachtilej ocele.
Náš mobilný špecialista na čistiace práce za najtvrdších podmienok ako napríklad v poľnohospodárstve alebo stavebníctve: HD 25/15-4 Cage Plus. Tento vysokotlakový čistič bez ohrevu s pohonom na trojfázový prúd presviedča pri prácach, ktoré si vyžadujú veľké množstvo vody, a to vďaka nášmu vysoko kvalitnému čerpadlu s kľukovým hriadeľom s enormným prietokom až do 2500 litrov za hodinu. Aj najextrémnejšie znečistenie, ktoré vzniká napríklad vo veľkých stajniach, na veľkých staveniskách pri zemných prácach, alebo aj v kameňolomoch alebo na štrkoviskách, zvládne tento stroj vďaka silnému tlaku 150 barov. Inovácie, ako sú rýchlouzávery EASY!Lock, používateľa intenzívne podporujú. V porovnaní s bežnými závitovými spojmi umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a dlhej životnosti. Bezpečnostné kolesá sa navyše postarajú o to, aby sa stroj ľahko ovládal aj na nezjazdnom teréne.
Vlastnosti a výhody
Klietkový ochranný rámRobustný rúrkový rám po celom obvode. S integrovaným systémom pre zavesenie na žeriav a priečinkom na príslušenstvo. Ochrana stroja pred poškodením.
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosťPoistka proti netesnosti a jemný nábeh. Ochrana pred prepätím / podpätím. Ochrana proti chodu na 2 fázy.
Dimenzovanie na to najtvrdšie použitieVysoká mobilita vďaka sklápaciemu madlu a bezpečnostným pneumatikám. Veľký vodný filter na ochranu čerpadla pred poškodením.
Dlhá životnosť a odolnosť
- Extra veľké kľukové hriadele a ojnice s odolnými guľkovými ložiskami.
- Robustná mosadzná hlava valca a keramické piesty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500 - 2500
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|190 / 19
|Príkon (kW)
|13
|Sieťový kábel (m)
|5
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|120
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|129
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|957 x 686 x 1080
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Antikorový pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
- Rotačná tryska
- Vysokotlakový pracovný nadstavec
- Servo Control
Výbava
- Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
- Vypínač tlaku
- plynulá regulácia tlaku a prietoku vody
Video
Oblasti využitia
- Intenzívne vysokotlakové čistenie pri extrémnom znečistení v poľnohospodárstve a stavebníctve
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus náhradný diel
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