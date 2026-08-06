Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M ST Classic
Stacionárny, robustný vysokotlakový čistič s oceľovým rámom, odolným čerpadlom s kľukovým hriadeľom a 4-pólovým nízkootáčkovým motorom pre spoľahlivú a nenáročnú prevádzku.
Kärcher HD 6/15-4 M ST Classic je stacionárny vysokotlakový čistič, ktorý sa vyznačuje robustnou konštrukciou a vysoko kvalitnými komponentmi. Tento všestranný stroj strednej triedy čistí vozidlá, výrobné zariadenia, poľnohospodárske stroje, fasády a vyniká aj v komunálnej oblasti. Odolné kľukové čerpadlo s mosadznou hlavou valca a sacou funkciou zvládne teplotu vody až do 60 °C a umožňuje reguláciu objemu vody a pracovného tlaku. 4-pólový nízkootáčkový motor znižuje opotrebovanie čerpadla, ktoré je navyše chránené integrovaným vodným filtrom. Všetky dôležité komponenty sú ľahko dostupné vďaka modulárnej konštrukcii, ktorá zjednodušuje údržbu. Premyslenú konštrukciu dopĺňajú pripojenia EASY!Lock pre rýchlu výmenu príslušenstva a šikovné možnosti skladovania.
Vlastnosti a výhody
Robustný, stacionárny podvozokPriehľadný vodný filter pre jednoduché a efektívne sledovanie kapacity filtra a požiadaviek na údržbu. Veľmi tichá prevádzka. Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo.
Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcovVysoký výkon a vysoká účinnosť. Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu. S funkciou odsávania a teplotou vody až 60 °C.
Veľký integrovaný vodný filterĽahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode. Účinná ochrana čerpadla pred znečistením. Dobrý prístup, jednoduché čistenie.
4-pólový nízkootáčkový elektromotor
- Znížené otáčky motora pre menšie opotrebovanie čerpadla.
- Veľmi tichý pri používaní
- Len veľmi nízke vibrácie motora.
Klasické príslušenstvo s pripojením EASY!Lock
- Robustné a odolné príslušenstvo.
- Rýchle nastavenie a balenie stroja plus jednoduchá výmena príslušenstva.
- Jednoduché a intuitívne ovládanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|450 - 600
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar)
|35 - 150
|Max. tlak (bar)
|190
|Príkon (kW)
|3,4
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky
|035
|Prítok vody
|1″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|48,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|56,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|698 x 410 x 498
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Štandard
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Power tryska
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 250 bar
- Vypínač tlaku
- plynulá regulácia tlaku a prietoku vody
Oblasti využitia
- Vysokotlakové čistenie vozidiel
- Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle
- Čistiace výrobné stroje v priemysle, napríklad v lakovniach, potravinárskej výrobe alebo vo výrobnom sektore
- Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
- Ideálne pre rôzne aplikácie v sektore dopravy a logistiky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M ST Classic náhradný diel
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