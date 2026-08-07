Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 MX Plus Classic
Robustný, všestranný vysokotlakový čistič s oceľovým rámom, 4-pólovým nízkorýchlostným motorom a kľukovým hriadeľom s mosadznou hlavou valca pre dlhé prestoje a nízke nároky na údržbu.
Ľahko použiteľný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 MX Plus Classic z radu Kärcher Classic sa vyznačuje pôsobivou robustnou konštrukciou, vysoko kvalitnými a odolnými komponentmi a veľkou všestrannosťou. Ako stroj strednej triedy je vhodný pre širokú škálu čistiacich úloh, ako je čistenie vozidiel, výrobných zariadení, poľnohospodárskych strojov a zariadení, ako aj čistenie fasád a v komunálnej oblasti. Odolné kľukové čerpadlo s mosadznou hlavou valca a sacou funkciou umožňuje prevádzku s teplotou vody až do 60 °C a ponúka aj nastavenie objemu vody a pracovného tlaku. Znížené otáčky 4-pólového nízkorýchlostného motora znižujú opotrebovanie čerpadla, ktoré je navyše chránené integrovaným vodným filtrom. Všetky dôležité komponenty sú vďaka jednoduchej a údržbovej konštrukcii ľahko dostupné v niekoľkých krokoch. Premyslenú koncepciu HD 6/15-4 MX Plus Classic dopĺňa inteligentné riešenie úložného priestoru pre príslušenstvo s pripojeniami EASY!Lock, ktoré umožňujú rýchlu a intuitívnu výmenu príslušenstva.
Vlastnosti a výhody
4-pólový nízkootáčkový elektromotor
- Znížené otáčky motora pre menšie opotrebovanie čerpadla.
- Dlhá životnosť motora.
- Len veľmi nízke vibrácie motora.
Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov
- Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu.
- Tlak a množstvo vody je možné nastaviť na samotnom čerpadle.
- S funkciou odsávania a teplotou vody až 60 °C.
Jednoduchá údržba
- Všetky dôležité komponenty sú dostupné v niekoľkých jednoduchých krokoch.
- Stav naplnenia a kvalita oleja sú ľahko čitateľné vďaka kontrolnému sklíčku.
- Integrovaný vodný filter možno vybrať a vyčistiť bez použitia náradia.
Premyslené odkladanie príslušenstva
- S praktickým úložným priestorom na trysky a drobné diely.
- Umožňuje bezpečné skladovanie vysokotlakovej hadice.
- S integrovaným hákom na príslušenstvo pre napájací kábel.
Klasické príslušenstvo s pripojením EASY!Lock
- Robustné a odolné príslušenstvo.
- Rýchle nastavenie a balenie stroja plus jednoduchá výmena príslušenstva.
- Jednoduché a intuitívne ovládanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|216 - 244
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|450 - 600
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar)
|70 - 150
|Max. tlak (bar)
|190
|Príkon (kW)
|3,4
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky
|036
|Prítok vody
|1″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|70,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|73,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|740 x 528 x 952
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Štandard
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotačná tryska
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 20 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- ANTI!TwistANTI!Twist
- Vypínač tlaku
- plynulá regulácia tlaku a prietoku vody
Oblasti využitia
- Vysokotlakové čistenie vozidiel
- Možno použiť na čistenie fasád
- Čistiace výrobné stroje v priemysle, napríklad v lakovniach, potravinárskej výrobe alebo vo výrobnom sektore
- Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
- Čistenie spoločných priestorov, ako sú námestia, príjazdové cesty, fontány alebo parkoviská
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 MX Plus Classic náhradný diel
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