Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic

Jednoduché použitie vo všetkých smeroch, ultra výkonný a robustný: HD 10/21-4 S St. Classic. Studenovodný vysokotlakový čistič pre náročné nepretržité použitie v stacionárnej prevádzke.

Stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S St. Classic poskytuje dokonalú kombináciu vysokovýkonného čistenia s ultra jednoduchou obsluhou, údržbou a montážou oceľového rámu na stenu alebo podlahu. Je to spôsobené výkonom motora 8 kW stroja, ktorý vytvára pracovný tlak až 210 barov a poskytuje hodinový prietok 1 000 litrov. Pod ultra robustným oceľovým rámom tvrdo pracuje silné, ľahko nastaviteľné čerpadlo s kľukovým hriadeľom a kvalitnou mosadznou hlavou valcov a nízkootáčkový 4-pólový motor s automatickým vypínaním a chladením vzduch/voda. To zaisťuje konzistentnú, dlhotrvajúcu a spoľahlivú prevádzku. Navyše, ľahko čistiteľný vodný filter spoľahlivo chráni čerpadlo pred nečistotami. Doplnený komplexným sortimentom štandardne dodávaného príslušenstva – vysokotlaková pištoľ, pracovný nadstavec, 10-metrová vysokotlaková hadica a výkonná tryska, všetko s inovatívnymi rýchlospojkami EASY!Lock pre rýchlosť a jednoduchosť. HD 10/21-4 S Classic je ideálnou voľbou pre náročné pracovné podmienky.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic: Výkonné a robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a piestami s keramickými objímkami
Výkonné a robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a piestami s keramickými objímkami
Vysoký výkon a vysoká účinnosť. Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu. S funkciou odsávania a teplotou vody až 60 °C.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic: Robustný, stacionárny podvozok
Robustný, stacionárny podvozok
Robustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Robustný rám z oceľových rúrok chráni všetky komponentov. Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic: Klasické príslušenstvo s pripojením EASY!Lock
Klasické príslušenstvo s pripojením EASY!Lock
Rýchle nastavenie a balenie stroja plus jednoduchá výmena príslušenstva. Robustné a odolné príslušenstvo. Jednoduchá obsluha
Dizajn stroja
  • Veľký vodný filter na ochranu čerpadla.
  • Tlak a množstvo vody je možné nastaviť na samotnom čerpadle.
  • Stav naplnenia a kvalitu oleja je možné jednoducho skontrolovať pomocou kontrolného skla a mierky.
4-pólový nízkootáčkový motor chladený vodou/vzduchom
  • Osvedčené komponenty vysokej kvality značky Kärcher zaručujú dlhú životnosť.
  • Pre vysoký výkon a nízke náklady na údržbu.
  • Pre dlhú životnosť a spoľahlivosť.
Intuitívna obsluha a jednoduchá údržba﻿﻿
  • Integrovaný vodný filter možno vybrať a vyčistiť bez použitia náradia.
  • Dobrá dostupnosť pre jednoduchú obsluhu a údržbu
  • Jednoduchá obsluha
Vysoká flexibilita
  • Rozsiahla ponuka príslušenstva umožňuje ergonomické a ekonomické čistenie v mnohých oblastiach.
  • Široký sortiment príslušenstva pre široké spektrum aplikácií.
  • Minimálne náklady na montáž.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 376 - 424
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500 - 1000
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar) 50 - 210
Max. tlak (bar) 270
Príkon (kW) 8
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky 050
Prítok vody 1″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 50,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 55,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 720 x 522 x 418

Balenie obsahuje

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovný nadstavec: 840 mm
  • Power tryska

Výbava

  • Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
  • 4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou
  • Vypínač tlaku
  • Integrovaný jemný vodný filter
  • Priezor pre stav oleja
  • Prívod vody z mosadze
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic
Oblasti využitia
  • Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
  • Ideálne pre predajne áut, autopožičovne a čerpacie stanice
  • Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
  • Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
  • Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
  • Na čistenie výrobných, skladových a logistických hál, ako aj nakladacích plôch
  • Ideálne pre rôzne aplikácie v sektore dopravy a logistiky
  • Priemysel
  • Poľnohospodárstvo
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
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