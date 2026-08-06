Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic

Vyvinutý špeciálne pre náročné, nepretržité použitie a optimálne výsledky čistenia: stacionárny studenovodný vysokotlak. čistič HD 13/18-4 S St Classic. Jednoduchá inštalácia,údržba,obsluha.

Ultra jednoduchá obsluha, navrhnutá pre dlhú životnosť a ideálna pre náročné, nepretržité použitie: stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S St. Classic od spoločnosti Kärcher. Motor s výkonom 8,8 kW stroja vytvára pracovný tlak až 180 barov a poskytuje hodinový prietok 1300 litrov. Spúšťová pištoľ, nadstavec, 10-metrová vysokotlaková hadica a tryska sú súčasťou štandardnej výbavy – všetky obsahujú našu inovatívnu rýchlospojku EASY!Lock pre rýchlosť a jednoduchosť používania. Silné, ľahko nastaviteľné čerpadlo kľukového hriadeľa s kvalitnou mosadznou hlavou valcov a nízkootáčkový 4-pólový motor s automatickým vypínaním a chladením vzduch/voda zaisťujú maximálnu spoľahlivosť pre konzistentnú a dlhotrvajúcu prevádzku. Vodný filter, ktorý sa ľahko čistí, poskytuje účinnú ochranu proti vniknutiu nečistôt do čerpadla. Bežné čistiace úlohy s HD 13/18-4 S St Classic je možné dokončiť rovnako rýchlo, ako inštaláciu jeho mimoriadne pevného oceľového rámu na stenu alebo podlahu.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic: Výkonné a robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a piestami s keramickými objímkami
Výkonné a robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a piestami s keramickými objímkami
Vysoký výkon a vysoká účinnosť. Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu. S funkciou sania a teplotou vody do 60 °C.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic: Robustný, stacionárny podvozok
Robustný, stacionárny podvozok
Robustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Robustný rám z oceľových rúrok chráni všetky komponentov. Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic: Klasické príslušenstvo s pripojením EASY!Lock
Klasické príslušenstvo s pripojením EASY!Lock
Rýchle nastavenie a balenie stroja plus jednoduchá výmena príslušenstva. Robustné a odolné príslušenstvo. Jednoduchá obsluha
4-pólový nízkootáčkový motor so systémom chladenia vzduch-voda, robustné čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcov
  • Osvedčené komponenty vysokej kvality značky Kärcher zaručujú dlhú životnosť.
  • Pre dlhú životnosť a spoľahlivosť.
  • Pre vysoký výkon a nízke náklady na údržbu.
Dizajn stroja
  • Veľký vodný filter na ochranu čerpadla.
  • Tlak a množstvo vody je možné nastaviť na samotnom čerpadle.
  • Stav naplnenia a kvalitu oleja je možné jednoducho skontrolovať pomocou kontrolného skla a mierky.
Intuitívna obsluha a jednoduchá údržba﻿﻿
  • Integrovaný vodný filter možno vybrať a vyčistiť bez použitia náradia.
  • Dobrá dostupnosť pre jednoduchú obsluhu a údržbu
  • Jednoduchá obsluha
Vysoká flexibilita
  • Široký sortiment príslušenstva pre široké spektrum aplikácií.
  • Rozsiahla ponuka príslušenstva umožňuje ergonomické a ekonomické čistenie v mnohých oblastiach.
  • Minimálne náklady na montáž.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 376 - 424
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 700 - 1300
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar) 50 - 180
Max. tlak (bar) 240
Príkon (kW) 8,8
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky 072
Prítok vody 1″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 48,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 54,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 720 x 522 x 418

Balenie obsahuje

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovný nadstavec: 840 mm
  • Power tryska

Výbava

  • Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
  • 4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou
  • Vypínač tlaku
  • Integrovaný jemný vodný filter
  • Priezor pre stav oleja
  • Prívod vody z mosadze
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
Oblasti využitia
  • Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
  • Ideálne pre predajne áut, autopožičovne a malé čerpacie stanice
  • Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
  • Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
  • Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
  • Na čistenie výrobných, skladových a logistických hál, ako aj nakladacích plôch
  • Ideálne pre rôzne aplikácie v sektore dopravy a logistiky
  • Priemysel
  • Poľnohospodárstvo
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic náhradný diel

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