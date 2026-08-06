Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
Vyvinutý špeciálne pre náročné, nepretržité použitie a optimálne výsledky čistenia: stacionárny studenovodný vysokotlak. čistič HD 13/18-4 S St Classic. Jednoduchá inštalácia,údržba,obsluha.
Ultra jednoduchá obsluha, navrhnutá pre dlhú životnosť a ideálna pre náročné, nepretržité použitie: stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S St. Classic od spoločnosti Kärcher. Motor s výkonom 8,8 kW stroja vytvára pracovný tlak až 180 barov a poskytuje hodinový prietok 1300 litrov. Spúšťová pištoľ, nadstavec, 10-metrová vysokotlaková hadica a tryska sú súčasťou štandardnej výbavy – všetky obsahujú našu inovatívnu rýchlospojku EASY!Lock pre rýchlosť a jednoduchosť používania. Silné, ľahko nastaviteľné čerpadlo kľukového hriadeľa s kvalitnou mosadznou hlavou valcov a nízkootáčkový 4-pólový motor s automatickým vypínaním a chladením vzduch/voda zaisťujú maximálnu spoľahlivosť pre konzistentnú a dlhotrvajúcu prevádzku. Vodný filter, ktorý sa ľahko čistí, poskytuje účinnú ochranu proti vniknutiu nečistôt do čerpadla. Bežné čistiace úlohy s HD 13/18-4 S St Classic je možné dokončiť rovnako rýchlo, ako inštaláciu jeho mimoriadne pevného oceľového rámu na stenu alebo podlahu.
Vlastnosti a výhody
Výkonné a robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a piestami s keramickými objímkamiVysoký výkon a vysoká účinnosť. Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu. S funkciou sania a teplotou vody do 60 °C.
Robustný, stacionárny podvozokRobustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Robustný rám z oceľových rúrok chráni všetky komponentov. Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo.
Klasické príslušenstvo s pripojením EASY!LockRýchle nastavenie a balenie stroja plus jednoduchá výmena príslušenstva. Robustné a odolné príslušenstvo. Jednoduchá obsluha
4-pólový nízkootáčkový motor so systémom chladenia vzduch-voda, robustné čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcov
- Osvedčené komponenty vysokej kvality značky Kärcher zaručujú dlhú životnosť.
- Pre dlhú životnosť a spoľahlivosť.
- Pre vysoký výkon a nízke náklady na údržbu.
Dizajn stroja
- Veľký vodný filter na ochranu čerpadla.
- Tlak a množstvo vody je možné nastaviť na samotnom čerpadle.
- Stav naplnenia a kvalitu oleja je možné jednoducho skontrolovať pomocou kontrolného skla a mierky.
Intuitívna obsluha a jednoduchá údržba
- Integrovaný vodný filter možno vybrať a vyčistiť bez použitia náradia.
- Dobrá dostupnosť pre jednoduchú obsluhu a údržbu
- Jednoduchá obsluha
Vysoká flexibilita
- Široký sortiment príslušenstva pre široké spektrum aplikácií.
- Rozsiahla ponuka príslušenstva umožňuje ergonomické a ekonomické čistenie v mnohých oblastiach.
- Minimálne náklady na montáž.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|376 - 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|700 - 1300
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar)
|50 - 180
|Max. tlak (bar)
|240
|Príkon (kW)
|8,8
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky
|072
|Prítok vody
|1″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|48,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|54,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|720 x 522 x 418
Balenie obsahuje
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Power tryska
Výbava
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
- 4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou
- Vypínač tlaku
- Integrovaný jemný vodný filter
- Priezor pre stav oleja
- Prívod vody z mosadze
Oblasti využitia
- Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
- Ideálne pre predajne áut, autopožičovne a malé čerpacie stanice
- Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
- Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
- Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
- Na čistenie výrobných, skladových a logistických hál, ako aj nakladacích plôch
- Ideálne pre rôzne aplikácie v sektore dopravy a logistiky
- Priemysel
- Poľnohospodárstvo
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher