Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic
Robustný a zároveň výkonný: Stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S St Classic pre náročné čistenie. Veľmi jednoduchá montáž, prevádzka a údržba.
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S St Classic navrhnutý pre konzistentnú, dlhotrvajúcu a ultra spoľahlivú prevádzku aj v tých najťažších pracovných podmienkach. Pre splnenie svojich úloh je tento pevný a odolný stacionárny stroj vybavený silným, ľahko nastaviteľným čerpadlom s kľukovým hriadeľom s kvalitnou mosadznou hlavou valcov a nízkootáčkovým 4-pólovým motorom s automatickým vypínaním a chladením vzduch/voda. Čerpadlo je dobre chránené vstavaným a ľahko čistiteľným vodným filtrom. Štandardné vybavenie – vysokotlaková pištoľ, pracovný nadstavec, 10-metrová vysokotlaková hadica a výkonná tryska. Pre vyššiu rýchlosť a pohodlie sú všetky tieto príslušenstvá dodávané s našimi inovatívnymi rýchlospojkami EASY!Lock. Pre ten najlepší čistiaci výkon, 7 kW motor stroja vytvára pracovný tlak až 200 barov a hodinový prietok 900 litrov. A tam to nekončí; servisné úkony a údržbu na HD 9/20-4 S St Classic je možné dokončiť rovnako rýchlo, ako inštaláciu jeho mimoriadne pevného oceľového rámu na stenu alebo podlahu.
Vlastnosti a výhody
Výkonné a robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a piestami s keramickými objímkamiVysoký výkon a vysoká účinnosť. Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu. S funkciou sania a teplotou vody do 60 °C.
Robustný, stacionárny podvozokRobustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Veľmi hospodárny stroj vďaka vysokej odolnosti a dlhej životnosti. Robustný rám potrubia poskytuje ochranu pri nepretržitom náročnom používaní.
Klasické príslušenstvo s pripojením EASY!LockRobustné a odolné príslušenstvo. Rýchle nastavenie a balenie stroja plus jednoduchá výmena príslušenstva. Jednoduchá obsluha
Dizajn stroja
- Veľký vodný filter na ochranu čerpadla.
- Tlak a množstvo vody je možné nastaviť na samotnom čerpadle.
- Stav naplnenia a kvalitu oleja je možné jednoducho skontrolovať pomocou kontrolného skla a mierky.
4-pólový nízkootáčkový motor so systémom chladenia vzduch-voda, robustné čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcov
- Kombinuje efektívne vodné chladenie s robustným vzduchovým chladiacim systémom pre maximálny chladiaci výkon aj pri kolísavých teplotách okolia a teploty vody.
- Pre dlhú životnosť a spoľahlivosť.
- Osvedčené komponenty vysokej kvality značky Kärcher zaručujú dlhú životnosť.
Intuitívna obsluha a jednoduchá údržba
- Integrovaný vodný filter možno vybrať a vyčistiť bez použitia náradia.
- Jednoduchá obsluha
- Dobrá dostupnosť pre jednoduchú obsluhu a údržbu
Vysoká flexibilita
- Rozsiahla ponuka príslušenstva umožňuje ergonomické a ekonomické čistenie v mnohých oblastiach.
- Široký sortiment príslušenstva pre široké spektrum aplikácií.
- Minimálne náklady na montáž.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|376 - 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|450 - 900
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar)
|50 - 200
|Max. tlak (bar)
|260
|Príkon (kW)
|7
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky
|047
|Prítok vody
|1″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|49,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|55,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|720 x 522 x 418
Balenie obsahuje
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Power tryska
Výbava
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
- 4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou
- Vypínač tlaku
- Integrovaný jemný vodný filter
- Priezor pre stav oleja
- Prívod vody z mosadze
Oblasti využitia
- Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
- Ideálne pre predajne áut, autopožičovne a čerpacie stanice
- Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
- Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
- Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
- Na čistenie výrobných, skladových a logistických hál, ako aj nakladacích plôch
- Ideálne pre rôzne aplikácie v sektore dopravy a logistiky
- Priemysel
- Poľnohospodárstvo
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic náhradný diel
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