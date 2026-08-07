Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic

Robustný a zároveň výkonný: Stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S St Classic pre náročné čistenie. Veľmi jednoduchá montáž, prevádzka a údržba.

Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S St Classic navrhnutý pre konzistentnú, dlhotrvajúcu a ultra spoľahlivú prevádzku aj v tých najťažších pracovných podmienkach. Pre splnenie svojich úloh je tento pevný a odolný stacionárny stroj vybavený silným, ľahko nastaviteľným čerpadlom s kľukovým hriadeľom s kvalitnou mosadznou hlavou valcov a nízkootáčkovým 4-pólovým motorom s automatickým vypínaním a chladením vzduch/voda. Čerpadlo je dobre chránené vstavaným a ľahko čistiteľným vodným filtrom. Štandardné vybavenie – vysokotlaková pištoľ, pracovný nadstavec, 10-metrová vysokotlaková hadica a výkonná tryska. Pre vyššiu rýchlosť a pohodlie sú všetky tieto príslušenstvá dodávané s našimi inovatívnymi rýchlospojkami EASY!Lock. Pre ten najlepší čistiaci výkon, 7 kW motor stroja vytvára pracovný tlak až 200 barov a hodinový prietok 900 litrov. A tam to nekončí; servisné úkony a údržbu na HD 9/20-4 S St Classic je možné dokončiť rovnako rýchlo, ako inštaláciu jeho mimoriadne pevného oceľového rámu na stenu alebo podlahu.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic: Výkonné a robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a piestami s keramickými objímkami
Výkonné a robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a piestami s keramickými objímkami
Vysoký výkon a vysoká účinnosť. Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu. S funkciou sania a teplotou vody do 60 °C.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic: Robustný, stacionárny podvozok
Robustný, stacionárny podvozok
Robustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Veľmi hospodárny stroj vďaka vysokej odolnosti a dlhej životnosti. Robustný rám potrubia poskytuje ochranu pri nepretržitom náročnom používaní.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic: Klasické príslušenstvo s pripojením EASY!Lock
Klasické príslušenstvo s pripojením EASY!Lock
Robustné a odolné príslušenstvo. Rýchle nastavenie a balenie stroja plus jednoduchá výmena príslušenstva. Jednoduchá obsluha
Dizajn stroja
  • Veľký vodný filter na ochranu čerpadla.
  • Tlak a množstvo vody je možné nastaviť na samotnom čerpadle.
  • Stav naplnenia a kvalitu oleja je možné jednoducho skontrolovať pomocou kontrolného skla a mierky.
4-pólový nízkootáčkový motor so systémom chladenia vzduch-voda, robustné čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcov
  • Kombinuje efektívne vodné chladenie s robustným vzduchovým chladiacim systémom pre maximálny chladiaci výkon aj pri kolísavých teplotách okolia a teploty vody.
  • Pre dlhú životnosť a spoľahlivosť.
  • Osvedčené komponenty vysokej kvality značky Kärcher zaručujú dlhú životnosť.
Intuitívna obsluha a jednoduchá údržba﻿﻿
  • Integrovaný vodný filter možno vybrať a vyčistiť bez použitia náradia.
  • Jednoduchá obsluha
  • Dobrá dostupnosť pre jednoduchú obsluhu a údržbu
Vysoká flexibilita
  • Rozsiahla ponuka príslušenstva umožňuje ergonomické a ekonomické čistenie v mnohých oblastiach.
  • Široký sortiment príslušenstva pre široké spektrum aplikácií.
  • Minimálne náklady na montáž.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 376 - 424
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 450 - 900
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar) 50 - 200
Max. tlak (bar) 260
Príkon (kW) 7
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky 047
Prítok vody 1″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 49,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 55,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 720 x 522 x 418

Balenie obsahuje

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovný nadstavec: 840 mm
  • Power tryska

Výbava

  • Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
  • 4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou
  • Vypínač tlaku
  • Integrovaný jemný vodný filter
  • Priezor pre stav oleja
  • Prívod vody z mosadze
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic
Oblasti využitia
  • Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
  • Ideálne pre predajne áut, autopožičovne a čerpacie stanice
  • Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
  • Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
  • Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
  • Na čistenie výrobných, skladových a logistických hál, ako aj nakladacích plôch
  • Ideálne pre rôzne aplikácie v sektore dopravy a logistiky
  • Priemysel
  • Poľnohospodárstvo
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic náhradný diel

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