Ultravysokotlakový čistič HD 18/50-4 Cage Classic

HD 18/50-4 Cage Classic: ultra vysokotlakový čistič kompaktnej UHP triedy v mobilnom klietkovom dizajne s 30 kW čistiacim výkonom, pracovným tlakom 500 barov a prietokom 30 l/min.

Všestranne použiteľný, vysoko mobilný, kompaktný a garant najlepších čistiacich výsledkov: HD 18/50-4 Cage Classic rozširuje našu kompaktnú UHP triedu na čistiaci výkon až 30 kW, čím je najsilnejším ultra vysoko tlakovým čističom s mobilným klietkovým dizajnom. Pracovný tlak 500 bar a prietok 30 l/min zaručujú aj pri najťažšom znečistení rýchle výsledky, ktoré sa očakávajú v stavebníctve, priemysle alebo doprave. Intuitívne ovládateľný otočný prepínač ako aj maximálne upustenie od elektronických súčiastok zabezpečujú čo najjednoduchšiu obsluhu tohto stroja. Ergonomické detaily, nízka hmotnosť ako aj 4 veľké kolesá a hák pre zavesenie na žeriav uľahčujú manipuláciu a prepravu agregátu aj na komplikovanom teréne. V prípade potreby je možné HD 18/50-4 Cage Classic prepraviť aj pomocou vysokozdvižného vozíka, čím je preprava tohto stroja a práca s ním maximálne flexibilná.

Vlastnosti a výhody
Veľký integrovaný vodný filter
  • Znižuje náklady na servis a údržbu.
  • Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
Vysoká mobilita
  • Veľké kolesá ako aj optimálne ťažisko zabezpečujú vysokú mobilitu stroja – aj napriek jeho veľkosti.
  • Praktický hák pre žeriav umožňuje jednoduchú prepravu, aj na neschodnom teréne.
Špecifikácie

Technické údaje

Pracovný tlak (bar/MPa) max. 500 / max. 50
Prietok (l/h) 1800
Teplota vody na prívode (°C) max. 60
Palivo Elektricky
Výkon motora (kW) 30
Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 380 - 415
Frekvencia (Hz) 50
Typ čerpadla Kľukový hriadeľ
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 307
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 321
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 331,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 747 x 1317 x 1093

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: Priemyselná pištoľ
  • Antikorový pracovný nadstavec: 700 mm
  • Tryska s plochým prúdom

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 20 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Heavy duty
  • Bezpečnostný ventil
  • Počítadlo prevádzkových hodín
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 18/50-4 Cage Classic
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 18/50-4 Cage Classic
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 18/50-4 Cage Classic

Video

Oblasti využitia
  • Na odstraňovanie laku a hrdze z kovových povrchov
  • Na odstraňovanie rias, mušlí, inkrustácií a vodného kameňa z lodí
  • Čistenie paluby, nákladných priestorov a prepravných kontajnerov
  • Na odstraňovanie oderu z pneumatík z pristávacej dráhy na letisku
  • Čistene potrubí, nádrží a iných nádoby na vrtných vežiach
  • Všeobecné čistenie nádrží ako aj čistenie potrubí tepelných výmenníkov
  • Čistenie nákladných a cisternových vozidiel, áut a vybavenia
  • Na čistenie lakovacích kabín, roštov, strojov
  • Na čistenie stavebných strojov a ich častí, ako sú reťaze, miešacie hriadele alebo miešacie kotly
  • Na čistenie stavebného vybavenie, ako napríklad debnení, lešení či áut
Príslušenstvo