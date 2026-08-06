Ultravysokotlakový čistič HD 18/50-4 Cage Classic
HD 18/50-4 Cage Classic: ultra vysokotlakový čistič kompaktnej UHP triedy v mobilnom klietkovom dizajne s 30 kW čistiacim výkonom, pracovným tlakom 500 barov a prietokom 30 l/min.
Všestranne použiteľný, vysoko mobilný, kompaktný a garant najlepších čistiacich výsledkov: HD 18/50-4 Cage Classic rozširuje našu kompaktnú UHP triedu na čistiaci výkon až 30 kW, čím je najsilnejším ultra vysoko tlakovým čističom s mobilným klietkovým dizajnom. Pracovný tlak 500 bar a prietok 30 l/min zaručujú aj pri najťažšom znečistení rýchle výsledky, ktoré sa očakávajú v stavebníctve, priemysle alebo doprave. Intuitívne ovládateľný otočný prepínač ako aj maximálne upustenie od elektronických súčiastok zabezpečujú čo najjednoduchšiu obsluhu tohto stroja. Ergonomické detaily, nízka hmotnosť ako aj 4 veľké kolesá a hák pre zavesenie na žeriav uľahčujú manipuláciu a prepravu agregátu aj na komplikovanom teréne. V prípade potreby je možné HD 18/50-4 Cage Classic prepraviť aj pomocou vysokozdvižného vozíka, čím je preprava tohto stroja a práca s ním maximálne flexibilná.
Vlastnosti a výhody
Veľký integrovaný vodný filter
- Znižuje náklady na servis a údržbu.
- Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
Vysoká mobilita
- Veľké kolesá ako aj optimálne ťažisko zabezpečujú vysokú mobilitu stroja – aj napriek jeho veľkosti.
- Praktický hák pre žeriav umožňuje jednoduchú prepravu, aj na neschodnom teréne.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|Prietok (l/h)
|1800
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|Palivo
|Elektricky
|Výkon motora (kW)
|30
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|380 - 415
|Frekvencia (Hz)
|50
|Typ čerpadla
|Kľukový hriadeľ
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|307
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|321
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|331,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Priemyselná pištoľ
- Antikorový pracovný nadstavec: 700 mm
- Tryska s plochým prúdom
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 20 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Heavy duty
- Bezpečnostný ventil
- Počítadlo prevádzkových hodín
Video
Oblasti využitia
- Na odstraňovanie laku a hrdze z kovových povrchov
- Na odstraňovanie rias, mušlí, inkrustácií a vodného kameňa z lodí
- Čistenie paluby, nákladných priestorov a prepravných kontajnerov
- Na odstraňovanie oderu z pneumatík z pristávacej dráhy na letisku
- Čistene potrubí, nádrží a iných nádoby na vrtných vežiach
- Všeobecné čistenie nádrží ako aj čistenie potrubí tepelných výmenníkov
- Čistenie nákladných a cisternových vozidiel, áut a vybavenia
- Na čistenie lakovacích kabín, roštov, strojov
- Na čistenie stavebných strojov a ich častí, ako sú reťaze, miešacie hriadele alebo miešacie kotly
- Na čistenie stavebného vybavenie, ako napríklad debnení, lešení či áut