Zametací stroj KM 150/500 R Bp
Plne hydraulický priemyselný zametací stroj s robustnými rozmermi na najťažšie použitie napr. v stavebnom a hutníckom priemysle, v zlievarniach alebo iných podnikoch s vysokým výskytom špiny.
KM 150/500 R Bp s pohonom na batérie so zadným náhonom na tri kolesá sa vyznačuje jednoduchou manipuláciou. Vďaka zametaniu na princípe lopatky na smeti sa spoľahlivo pozbiera jemná aj veľká špina. Pri prepravnej jazde sa nádoba na odpad automaticky uzavrie. Zametací valec sa automaticky prispôsobí nerovnostiam a vymieňa a rýchlo a bez náradia. Dva vodorovne zabudované ploché skladané filtre sa aj pri silnej prašnosti postarajú o čistý vzduch. Oklep filtra sa vykoná stlačením tlačidla pomocou maximálne efektívneho duálneho stierača. Filter je optimálne prístupný a vymieňa sa bez náradia. Základné funkcie sa vďaka konceptu EASY Operation ovládajú pohodlne pomocou otočného prepínača.
Vlastnosti a výhody
Pohon na batérie
- Prevádzka bez emisií.
- Na použitie v exteriéri a interiéri.
- Nízka hlučnosť.
Duálna stierka
- Maximálne efektívny oklep filtra.
- Ovládanie stlačením tlačidla.
Koncept obsluhy Easy-Operation
- Najjednoduchšia obsluha.
- Krátke časy na zaučenie.
- Ochrana pred nesprávnou obsluhou.
Plochý skladaný filter
- Pohodlná manipulácia a dobrá prístupnosť.
- Z umývateľného polyesteru.
- Vysoká životnosť
Systém Flexible-Footprint
- Optimálne výsledky zametania.
- Nižšie opotrebenie kief.
- Optimálne prispôsobenie na rôzne podklady.
Hydraulické výškové vyprázdňovanie
- Jednoduché a bezpečné vyprázdňovanie nečistôt
- Výškové vyprázdňovanie do 1,52 m.
Princíp lopatky na zametanie
- Dobré zbieranie jemných aj veľkých nečistôt.
- Malé rozvírenie prachu.
Rozsiahla ponuka príslušenstva a nadstavbových súprav
- Prispôsobenie individuálnym potrebám čistenia.
- Na želanie s druhou a treťou bočnou metlou.
Plne hydraulický pohon pojazdu ako aj pohon hlavného zametacieho valca a bočnej metly
- Nenáročná údržba.
- Žiadne opotrebenie.
- Dlhá životnosť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Elektricky
|Pohon pojazdu
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (V/kW)
|48 / 10
|Max. plošný výkon (m²/h)
|12000
|Pracovná šírka (mm)
|1200
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|1500
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1800
|Napätie batérie (V)
|48
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Nádoba na nečistoty (l)
|500
|Schopnosť stúpania (%)
|12
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|8
|Filtračná plocha (m²)
|7
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|1398
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|2690
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1398
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|2700 x 1720 x 2197
Balenie obsahuje
- Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Hlavný zametací valec nastaviteľný
- Servoriadenie
- Regulácia sacieho prúdu
- Princíp lopatky na zametanie
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Hydr. výškové vyprázdňovanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, automaticky výkyvná
Video
Oblasti využitia
- Pre priemysel (zlievarne, cementárne), logistické centrá a sklady, parkovacie domy a plochy, stavebníctvo a letiská.