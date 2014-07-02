Zametací stroj KM 150/500 R D

Plne hydraulický priemyselný zametací stroj s naftovým pohonom a zadným pohonom troch kolies. Na tvrdé použitie vo výrobe stavebného materiálu, kovovýrobe, zlievarenstve a iných odvetviach náchylných na znečisťovanie.

Priemyselný zametací stroj KM 150/500 R D má nízku spotrebu nafty a vyznačuje sa vynikajúcim výkonom pohonu. Robustný stroj sa hodí na extrémne použitie napr. vo výrobe stavebného materiálu, kovovýrobe, zlievarenstve a iných odvetviach náchylných na znečisťovanie. Vďaka zametaniu na princípe lopatky na smeti sa spoľahlivo pozbiera jemná aj veľká špina. Zametací valec sa automaticky prispôsobuje nerovnostiam podlahy a inovačný zametací systém znižuje opotrebovanie na minimum. Hlavný zametací valce dá rýchlo vymeniť bez použitia náradia. Pri prepravnej jazde sa nádoba na odpad automaticky uzavrie. Dva vodorovne zabudované ploché skladané filtre sa aj pri silnej prašnosti postarajú o čistý vzduch. Oklep filtra sa vykoná stlačením tlačidla pomocou maximálne efektívneho duálneho stierača. Filter je veľmi dobre prístupný a jeho výmena je jednoduchá a bez náradia. A aj motor je dobre dosiahnuteľný. Základné funkcie sa vďaka konceptu EASY Operation ovládajú pohodlne pomocou otočného gombíka. Cyklónový filter čistí vzduch už pred jeho vstupom do filtra motora a podstatne tak zvyšuje životnosť.

Vlastnosti a výhody
Zameták Zametací stroj KM 150/500 R D: Výkonný filtračný systém
Plochý skladaný filter s filtračnou plochou 7 m². Efektívne čistenie pomocou dvojitej stierky. Pre bezprašné zametanie.
Zameták Zametací stroj KM 150/500 R D: Komfortné pracovisko
Všetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a jednoducho prístupné. Všetky ukazovatele v zornom poli. Na objednávku: Kabíny s vykurovaním alebo klimatizáciou.
Zameták Zametací stroj KM 150/500 R D: Príkladná jednoduchá obsluha, údržba a servis﻿﻿
Najjednoduchšia technika s osvedčenými komponentmi: plne hydraulický pohon, elektrika namiesto elektroniky. Ľahký prístup do motorového priestoru pre rýchlu a jednoduchú údržbu. Výmena hlavného zametacieho valca a plochého skladaného filtra bez náradia.
Prevádzka na naftu
  • Dlhé pracovné intervaly.
  • Silná motorizácia
Štvorkolesový podvozok na objednávku.
  • Zlepšuje trakciu na mazľavom povrchu a neschodnom teréne.
  • Zvyšuje pohodlie a bezpečnosť jazdy.
  • Chráni citlivé podlahy pomocou malého tlaku na plochu.
Hydraulické výškové vyprázdňovanie
  • Jednoduché a bezpečné vyprázdňovanie nečistôt
  • Výškové vyprázdňovanie do 1,52 m.
Princíp lopatky na zametanie
  • Dobré zbieranie jemných aj veľkých nečistôt.
  • Malé rozvírenie prachu.
Rozsiahla ponuka príslušenstva a nadstavbových súprav
  • Pohodlné prispôsobenie potrebám čistenia.
  • Presvedčivá výbava (napr. komfortná kabína, klimatizácia, vykurovanie).
  • Na želanie s druhou a treťou bočnou metlou.
Plne hydraulický pohon pojazdu ako aj pohon hlavného zametacieho valca a bočnej metly
  • Nenáročnosť na údržbu.
  • Žiadne opotrebenie.
  • Obzvlášť dlhá životnosť.
Cyklónový predfilter
  • Dlhšia životnosť motorového filtra.
  • Predĺžené intervaly údržby.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Nafta
Pohon pojazdu Štvortaktný motor
Výrobca motora Yanmar
Pohon - výkon (kW) 18,6
Max. plošný výkon (m²/h) 18000
Pracovná šírka (mm) 1200
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 1500
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1800
Nádoba na nečistoty (l) 500
Schopnosť stúpania (%) 18
Pracovná rýchlosť (km/h) 12
Filtračná plocha (m²) 7
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 1440
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 1440
Rozmery (d x š x v) (mm) 2442 x 1570 x 1640

Balenie obsahuje

  • Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami

Výbava

  • Manuálny oklep filtra
  • Hlavný zametací valec nastaviteľný
  • Servoriadenie
  • Regulácia sacieho prúdu
  • Princíp lopatky na zametanie
  • Pohon pojazdu vpred
  • Pohon pojazdu vzad
  • Odsávanie
  • Hydr. výškové vyprázdňovanie
  • Vonkajšie použitie
  • Počítadlo prevádzkových hodín
  • Funkcia zametania, vypínateľná
  • Bočná metla, automaticky výkyvná
Zameták Zametací stroj KM 150/500 R D
Video

Oblasti využitia
  • Pre priemysel (zlievarne, cementárne), logistické centrá a sklady, parkovacie domy a plochy, stavebníctvo a letiská.
Príslušenstvo