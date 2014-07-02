Zametací stroj KM 150/500 R D
Plne hydraulický priemyselný zametací stroj s naftovým pohonom a zadným pohonom troch kolies. Na tvrdé použitie vo výrobe stavebného materiálu, kovovýrobe, zlievarenstve a iných odvetviach náchylných na znečisťovanie.
Priemyselný zametací stroj KM 150/500 R D má nízku spotrebu nafty a vyznačuje sa vynikajúcim výkonom pohonu. Robustný stroj sa hodí na extrémne použitie napr. vo výrobe stavebného materiálu, kovovýrobe, zlievarenstve a iných odvetviach náchylných na znečisťovanie. Vďaka zametaniu na princípe lopatky na smeti sa spoľahlivo pozbiera jemná aj veľká špina. Zametací valec sa automaticky prispôsobuje nerovnostiam podlahy a inovačný zametací systém znižuje opotrebovanie na minimum. Hlavný zametací valce dá rýchlo vymeniť bez použitia náradia. Pri prepravnej jazde sa nádoba na odpad automaticky uzavrie. Dva vodorovne zabudované ploché skladané filtre sa aj pri silnej prašnosti postarajú o čistý vzduch. Oklep filtra sa vykoná stlačením tlačidla pomocou maximálne efektívneho duálneho stierača. Filter je veľmi dobre prístupný a jeho výmena je jednoduchá a bez náradia. A aj motor je dobre dosiahnuteľný. Základné funkcie sa vďaka konceptu EASY Operation ovládajú pohodlne pomocou otočného gombíka. Cyklónový filter čistí vzduch už pred jeho vstupom do filtra motora a podstatne tak zvyšuje životnosť.
Vlastnosti a výhody
Výkonný filtračný systémPlochý skladaný filter s filtračnou plochou 7 m². Efektívne čistenie pomocou dvojitej stierky. Pre bezprašné zametanie.
Komfortné pracoviskoVšetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a jednoducho prístupné. Všetky ukazovatele v zornom poli. Na objednávku: Kabíny s vykurovaním alebo klimatizáciou.
Príkladná jednoduchá obsluha, údržba a servisNajjednoduchšia technika s osvedčenými komponentmi: plne hydraulický pohon, elektrika namiesto elektroniky. Ľahký prístup do motorového priestoru pre rýchlu a jednoduchú údržbu. Výmena hlavného zametacieho valca a plochého skladaného filtra bez náradia.
Prevádzka na naftu
- Dlhé pracovné intervaly.
- Silná motorizácia
Štvorkolesový podvozok na objednávku.
- Zlepšuje trakciu na mazľavom povrchu a neschodnom teréne.
- Zvyšuje pohodlie a bezpečnosť jazdy.
- Chráni citlivé podlahy pomocou malého tlaku na plochu.
Hydraulické výškové vyprázdňovanie
- Jednoduché a bezpečné vyprázdňovanie nečistôt
- Výškové vyprázdňovanie do 1,52 m.
Princíp lopatky na zametanie
- Dobré zbieranie jemných aj veľkých nečistôt.
- Malé rozvírenie prachu.
Rozsiahla ponuka príslušenstva a nadstavbových súprav
- Pohodlné prispôsobenie potrebám čistenia.
- Presvedčivá výbava (napr. komfortná kabína, klimatizácia, vykurovanie).
- Na želanie s druhou a treťou bočnou metlou.
Plne hydraulický pohon pojazdu ako aj pohon hlavného zametacieho valca a bočnej metly
- Nenáročnosť na údržbu.
- Žiadne opotrebenie.
- Obzvlášť dlhá životnosť.
Cyklónový predfilter
- Dlhšia životnosť motorového filtra.
- Predĺžené intervaly údržby.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Pohon pojazdu
|Štvortaktný motor
|Výrobca motora
|Yanmar
|Pohon - výkon (kW)
|18,6
|Max. plošný výkon (m²/h)
|18000
|Pracovná šírka (mm)
|1200
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|1500
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1800
|Nádoba na nečistoty (l)
|500
|Schopnosť stúpania (%)
|18
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|12
|Filtračná plocha (m²)
|7
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|1440
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|1440
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Balenie obsahuje
- Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Hlavný zametací valec nastaviteľný
- Servoriadenie
- Regulácia sacieho prúdu
- Princíp lopatky na zametanie
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Hydr. výškové vyprázdňovanie
- Vonkajšie použitie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, automaticky výkyvná
Video
Oblasti využitia
- Pre priemysel (zlievarne, cementárne), logistické centrá a sklady, parkovacie domy a plochy, stavebníctvo a letiská.