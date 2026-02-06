Zametací stroj KM 170/600 R D Classic
Plne hydraulický priemyselný zametací stroj s naftovým pohonom KM 170/600 R D Classic so zadným riadením štyroch kolies. Na tvrdé použitie v priestoroch s intenzívnym znečistením, ako sú napríklad zlievárne.
Úsporný naftový pohon, vynikajúci plošný výkon, veľmi pevná konštrukcia: Náš priemyselný zametací stroj KM 170/600 R D Classic je vyvinutý na najnáročnejšie čistenie v silno znečistených priestoroch, ako je výroba stavebného materiálu, kovovýroba alebo zlievárenstvo. Hrubá špina skončí, rovnako ako jemné nečistoty, vďaka osvedčenému princípu lopatky na smeti sa spoľahlivo v nádobe na nečistoty. Zametací valec sa počas čistenia prispôsobuje možným nerovnostiam podkladu a zaručuje rovnomerné výsledky zametania za každých okolnosti. Výkonný systém vreckových filtrov a automatický oklep filtra zaručujú konštantný čistiaci výkon. Alternatívne je na želanie k dispozícii aj systém s plochým skladaným filtrom nenáročný na použitie alebo osvedčený systém s valcovým filtrom. Navyše sa tento stroj jednoducho ovláda: Obsluha je intuitívna pomocou páčok, údržba, ako výmena zametacieho valca je vybavená obratom ruky a bez náradia a komfortné výškové vyprázdňovanie nádoby na nečistoty uľahčuje prácu.
Vlastnosti a výhody
Výkonný systém vreckových filtrov.
- Efektívne minimalizuje tvorbu prachu pri zametaní.
- Alternatívne v predaji aj s plochým skladaným filtrom alebo valcovým filtrom.
- Maximálne efektívny oklep pre dlhú životnosť.
Príkladná jednoduchá obsluha, údržba a servis
- Intuitívna obsluha pomocou páčok.
- Jednoduchá výmena hlavného zametacieho valca a filtra bez náradia.
- Dobrý prístup k všetkým relevantným komponentom.
Automatický oklep filtra
- Pravidelné čistenie predlžuje životnosť filtra.
- Znižuje prašnosť aj za extrémnych podmienok.
- Spoľahlivé fungovanie pri všetkých dostupných filtračných systémoch.
Rozsiahla ponuka príslušenstva a nadstavbových súprav
- Pohodlné prispôsobenie potrebám čistenia.
- Presvedčivá výbava (napr. komfortná kabína, klimatizácia, vykurovanie).
- Na objednávku je možné zakúpiť: pracovné osvetlenie, systém na postrek vodou alebo 2. bočnú metlu
Pevná konštrukcia stroja pre bezpečnú prácu
- Umožňuje prácu aj počas extrémnych vonkajších podmienok.
- Predlžuje životnosť komponentov a stroja.
- Sériový maják zvyšuje bezpečnosť pre používateľa a okolie.
Princíp lopatky na zametanie
- Zaručuje dobré výsledky čistenia aj pri jemných nečistotách.
- Jednoduché zbieranie veľkých nečistôt.
- Nízka prašnosť.
Štvorkolesový podvozok
- Zlepšuje trakciu na mazľavom povrchu a neschodnom teréne.
- Zvyšuje pohodlie a bezpečnosť jazdy.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Pohon pojazdu
|Štvortaktný motor
|Výrobca motora
|Kubota
|Pohon - výkon (kW)
|18,5
|Max. plošný výkon (m²/h)
|23800
|Pracovná šírka (mm)
|1350
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|1700
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|2000
|Nádoba na nečistoty (l)
|600
|Schopnosť stúpania (%)
|18
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|14
|Filtračná plocha (m²)
|13
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|1698
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|1695
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1698
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|2742 x 1904 x 2213
Balenie obsahuje
- Vreckový filter
- Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Automatický oklep filtra
- Hlavný zametací valec nastaviteľný
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Servoriadenie
- Regulácia sacieho prúdu
- Princíp lopatky na zametanie
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Hydr. výškové vyprázdňovanie
- Vonkajšie použitie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, automaticky výkyvná
Video
Oblasti využitia
- Na použitie v zlievarniach, železiarňach, oceliarňach alebo v halách ťažkého priemyslu.
- Ideálne sa hodí do stavebných podnikov, výroby základných surovín ako aj na stavby
- Na použitie v kovospracujúcom priemysle a vo výrobných halách.
- Hodí sa aj na použitie vo vonkajších skladoch a v nakladacích priestoroch.