Zametací stroj KM 170/600 R D Classic

Plne hydraulický priemyselný zametací stroj s naftovým pohonom KM 170/600 R D Classic so zadným riadením štyroch kolies. Na tvrdé použitie v priestoroch s intenzívnym znečistením, ako sú napríklad zlievárne.

Úsporný naftový pohon, vynikajúci plošný výkon, veľmi pevná konštrukcia: Náš priemyselný zametací stroj KM 170/600 R D Classic je vyvinutý na najnáročnejšie čistenie v silno znečistených priestoroch, ako je výroba stavebného materiálu, kovovýroba alebo zlievárenstvo. Hrubá špina skončí, rovnako ako jemné nečistoty, vďaka osvedčenému princípu lopatky na smeti sa spoľahlivo v nádobe na nečistoty. Zametací valec sa počas čistenia prispôsobuje možným nerovnostiam podkladu a zaručuje rovnomerné výsledky zametania za každých okolnosti. Výkonný systém vreckových filtrov a automatický oklep filtra zaručujú konštantný čistiaci výkon. Alternatívne je na želanie k dispozícii aj systém s plochým skladaným filtrom nenáročný na použitie alebo osvedčený systém s valcovým filtrom. Navyše sa tento stroj jednoducho ovláda: Obsluha je intuitívna pomocou páčok, údržba, ako výmena zametacieho valca je vybavená obratom ruky a bez náradia a komfortné výškové vyprázdňovanie nádoby na nečistoty uľahčuje prácu.

Vlastnosti a výhody
Výkonný systém vreckových filtrov.
  • Efektívne minimalizuje tvorbu prachu pri zametaní.
  • Alternatívne v predaji aj s plochým skladaným filtrom alebo valcovým filtrom.
  • Maximálne efektívny oklep pre dlhú životnosť.
Príkladná jednoduchá obsluha, údržba a servis﻿﻿
  • Intuitívna obsluha pomocou páčok.
  • Jednoduchá výmena hlavného zametacieho valca a filtra bez náradia.
  • Dobrý prístup k všetkým relevantným komponentom.
Automatický oklep filtra
  • Pravidelné čistenie predlžuje životnosť filtra.
  • Znižuje prašnosť aj za extrémnych podmienok.﻿
  • Spoľahlivé fungovanie pri všetkých dostupných filtračných systémoch.
Rozsiahla ponuka príslušenstva a nadstavbových súprav
  • Pohodlné prispôsobenie potrebám čistenia.
  • Presvedčivá výbava (napr. komfortná kabína, klimatizácia, vykurovanie).
  • Na objednávku je možné zakúpiť: pracovné osvetlenie, systém na postrek vodou alebo 2. bočnú metlu
Pevná konštrukcia stroja pre bezpečnú prácu﻿﻿
  • Umožňuje prácu aj počas extrémnych vonkajších podmienok.
  • Predlžuje životnosť komponentov a stroja.
  • Sériový maják zvyšuje bezpečnosť pre používateľa a okolie.﻿
Princíp lopatky na zametanie
  • Zaručuje dobré výsledky čistenia aj pri jemných nečistotách.
  • Jednoduché zbieranie veľkých nečistôt.
  • Nízka prašnosť.
Štvorkolesový podvozok
  • Zlepšuje trakciu na mazľavom povrchu a neschodnom teréne.
  • Zvyšuje pohodlie a bezpečnosť jazdy.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Nafta
Pohon pojazdu Štvortaktný motor
Výrobca motora Kubota
Pohon - výkon (kW) 18,5
Max. plošný výkon (m²/h) 23800
Pracovná šírka (mm) 1350
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 1700
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 2000
Nádoba na nečistoty (l) 600
Schopnosť stúpania (%) 18
Pracovná rýchlosť (km/h) 14
Filtračná plocha (m²) 13
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 1698
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 1695
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1698
Rozmery (d x š x v) (mm) 2742 x 1904 x 2213

Balenie obsahuje

  • Vreckový filter
  • Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami

Výbava

  • Manuálny oklep filtra
  • Automatický oklep filtra
  • Hlavný zametací valec nastaviteľný
  • Hlavný zametací valec plávajúco uložený
  • Servoriadenie
  • Regulácia sacieho prúdu
  • Princíp lopatky na zametanie
  • Pohon pojazdu vpred
  • Pohon pojazdu vzad
  • Odsávanie
  • Hydr. výškové vyprázdňovanie
  • Vonkajšie použitie
  • Počítadlo prevádzkových hodín
  • Funkcia zametania, vypínateľná
  • Bočná metla, automaticky výkyvná
Zameták Zametací stroj KM 170/600 R D Classic

Video

Oblasti využitia
  • Na použitie v zlievarniach, železiarňach, oceliarňach alebo v halách ťažkého priemyslu.
  • Ideálne sa hodí do stavebných podnikov, výroby základných surovín ako aj na stavby
  • Na použitie v kovospracujúcom priemysle a vo výrobných halách.
  • Hodí sa aj na použitie vo vonkajších skladoch a v nakladacích priestoroch.
Príslušenstvo