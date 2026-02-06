Zametací stroj KM 75/40 W Bp Pack
Batériový zametací vysávač KM 75/40 W Bp Pack s pohodlným pohonom, štandardne dodávané batérie a elektronicky ovládaná zabudovaná nabíjačka.
Vnútorné priestory väčšie ako 600 metrov štvorcových, napríklad vo výrobných budovách alebo skladoch, sú dokonalou aplikáciou pre náš kompaktný a veľmi dobre ovládateľný tlakový zametací stroj KM 75/40 W Bp Pack so sériovo dodávanými batériami a elektronicky riadenou zabudovanou nabíjačkou. Systém zametania nad hlavou s pripojiteľnou bočnou kefou, nastavením zametacej plochy a hlavným zametacím valcom, ktorý je možné vymeniť bez potreby náradia, zaručuje dôkladné a rýchle výsledky čistenia na všetkých druhoch tvrdej podlahy - a s voliteľnou sadou na zametanie kobercov dokonca aj na textilné podlahy. Vďaka efektívnej interakcii silného odsávania prachu a mechanického čistenia filtra pracuje vysávač prakticky bez prachu a je veľmi tichý. Koncepcia obsluhy EASY Operation, pohyblivá 40-litrová nádoba na odpad s vozíkovým systémom, integrovaný trakčný pohon s plynule nastaviteľnou rýchlosťou zametania a mnoho ďalších sofistikovaných detailov zaisťuje maximálny užívateľský komfort pri práci, a preto umožňuje dlhé aplikácie bez únavy.
Vlastnosti a výhody
Nádoba na nečistoty s vozíkovým držadlomPohodlné vyberanie a ľahké vyprázdňovanie nádoby vďaka úchytkám. Krátke časy na likvidáciu.
Výkonný filtračný systém s mechanickým oklepom filtraFilter s plochou 1,8 m² pre dlhé pracovné intervaly. Dlhotrvajúci vďaka umývateľnému polyesterovému materiálu. Mechanický oklep filtra s ergonomickým držadlom.
Koncept obsluhy Easy-OperationJednoduché a pohodlné ovládanie vďaka logickému usporiadaniu všetkých ovládacích prvkov. Jednotné symboly pre všetky stroje značky Kärcher.
Veľmi ľahko sa obsluhuje
- Na výmenu filtra a kefového valca nie sú potrebné žiadne nástroje, čo umožňuje údržbu bez ohľadu na miesto.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Elektricky
|Pohon
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (V/W)
|24 / 400
|Max. plošný výkon (m²/h)
|3375
|Pracovná šírka (mm)
|550
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|750
|Nádoba na nečistoty (l)
|40
|Schopnosť stúpania (%)
|12
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|4,5
|Filtračná plocha (m²)
|1,8
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|125
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|125
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|134,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Balenie obsahuje
- Plochý skladaný filter: z polyesteru
- Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Pohon pojazdu vpred
- Hlavný zametací valec nastaviteľný
- Nádoba na nečistoty, mobilná
- Klapka na veľké nečistoty
- Držadlo na posúvanie, sklápacie
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Odsávanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Indikátor batérie
- Regulácia sacieho prúdu
- Bočná metla, zdvíhateľná / nastaviteľná
Video
Oblasti využitia
- Na čistenie výrobných, skladových a logistických hál, ako aj nakladacích plôch
- Na čistenie parkovísk, parkovacích domov a čerpacích staníc
- Na čistenie plôch napríklad na školských dvoroch a v komunálnej oblasti
- Ideálne sa hodí aj pre menšie remeselné prevádzky a poľnohospodárstvo