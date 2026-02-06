Zametací stroj KM 75/40 W Bp Pack

Batériový zametací vysávač KM 75/40 W Bp Pack s pohodlným pohonom, štandardne dodávané batérie a elektronicky ovládaná zabudovaná nabíjačka.

Vnútorné priestory väčšie ako 600 metrov štvorcových, napríklad vo výrobných budovách alebo skladoch, sú dokonalou aplikáciou pre náš kompaktný a veľmi dobre ovládateľný tlakový zametací stroj KM 75/40 W Bp Pack so sériovo dodávanými batériami a elektronicky riadenou zabudovanou nabíjačkou. Systém zametania nad hlavou s pripojiteľnou bočnou kefou, nastavením zametacej plochy a hlavným zametacím valcom, ktorý je možné vymeniť bez potreby náradia, zaručuje dôkladné a rýchle výsledky čistenia na všetkých druhoch tvrdej podlahy - a s voliteľnou sadou na zametanie kobercov dokonca aj na textilné podlahy. Vďaka efektívnej interakcii silného odsávania prachu a mechanického čistenia filtra pracuje vysávač prakticky bez prachu a je veľmi tichý. Koncepcia obsluhy EASY Operation, pohyblivá 40-litrová nádoba na odpad s vozíkovým systémom, integrovaný trakčný pohon s plynule nastaviteľnou rýchlosťou zametania a mnoho ďalších sofistikovaných detailov zaisťuje maximálny užívateľský komfort pri práci, a preto umožňuje dlhé aplikácie bez únavy.

Vlastnosti a výhody
Zameták Zametací stroj KM 75/40 W Bp Pack: Nádoba na nečistoty s vozíkovým držadlom
Nádoba na nečistoty s vozíkovým držadlom
Pohodlné vyberanie a ľahké vyprázdňovanie nádoby vďaka úchytkám. Krátke časy na likvidáciu.
Zameták Zametací stroj KM 75/40 W Bp Pack: Výkonný filtračný systém s mechanickým oklepom filtra
Výkonný filtračný systém s mechanickým oklepom filtra
Filter s plochou 1,8 m² pre dlhé pracovné intervaly. Dlhotrvajúci vďaka umývateľnému polyesterovému materiálu. Mechanický oklep filtra s ergonomickým držadlom.
Zameták Zametací stroj KM 75/40 W Bp Pack: Koncept obsluhy Easy-Operation
Koncept obsluhy Easy-Operation
Jednoduché a pohodlné ovládanie vďaka logickému usporiadaniu všetkých ovládacích prvkov. Jednotné symboly pre všetky stroje značky Kärcher.
Veľmi ľahko sa obsluhuje
  • Na výmenu filtra a kefového valca nie sú potrebné žiadne nástroje, čo umožňuje údržbu bez ohľadu na miesto.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Elektricky
Pohon jednosmerný motor
Pohon - výkon (V/W) 24 / 400
Max. plošný výkon (m²/h) 3375
Pracovná šírka (mm) 550
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 750
Nádoba na nečistoty (l) 40
Schopnosť stúpania (%) 12
Pracovná rýchlosť (km/h) 4,5
Filtračná plocha (m²) 1,8
Životnosť batérie (h) max. 2,5
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 125
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 125
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 134,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 1430 x 750 x 1190

Balenie obsahuje

  • Plochý skladaný filter: z polyesteru
  • Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky

Výbava

  • Manuálny oklep filtra
  • Pohon pojazdu vpred
  • Hlavný zametací valec nastaviteľný
  • Nádoba na nečistoty, mobilná
  • Klapka na veľké nečistoty
  • Držadlo na posúvanie, sklápacie
  • Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
  • Odsávanie
  • Vonkajšie použitie
  • Použitie v interiéri
  • Indikátor batérie
  • Regulácia sacieho prúdu
  • Bočná metla, zdvíhateľná / nastaviteľná
Zameták Zametací stroj KM 75/40 W Bp Pack

Video

Oblasti využitia
  • Na čistenie výrobných, skladových a logistických hál, ako aj nakladacích plôch
  • Na čistenie parkovísk, parkovacích domov a čerpacích staníc
  • Na čistenie plôch napríklad na školských dvoroch a v komunálnej oblasti
  • Ideálne sa hodí aj pre menšie remeselné prevádzky a poľnohospodárstvo
Príslušenstvo