Zametací stroj KM 100/100 R G

Komfortný a moderný zametací stroj so sediacou obsluhou na profesionálne využitie v exteriéri aj interiéri pre plochy od 8 000 do 10 400 m²/h.

TECHNICKÝ POPIS: Pohon: Pohon: - motor Honda 6,7 kW - 1 pedál pre jazdu vpred a dozadu - malý polomer otáčania (3350 mm) - automatická parkovacia brzda s podtlakovou technikou - automatické vypnutie motora pri opustení sedadla Zametací/sací systém: Stroj pracuje na princípe prehadzovania cez valec, t.j. nečistoty sa dopravujú ponad zametací valec dozadu do nádoby na nečistoty. Zametací valec je zavesený plávajúco a automaticky sa prispôsobuje nerovnostiam podlahy. Tak filter, ako aj hlavný zametací valec sa dajú vymeniť bez náradia. Zabudovaná klapka na hrubé nečistoty umožňuje zber hrubej špiny, nápojových plechoviek ako aj kameňov, štrku alebo mokrého lístia. Bočná metla a zametací vale sú poháňané hydraulicky. Druhá bočná kefa na objednávku. Nádrž na nečistoty: Obe 50 litrové nádoby na nečistoty sú postranne odnímateľné. Pomocou jedného spínača sa spúšťa bočná kefa a hlavný zametací valec. Jediným plynovým pedálom riadite jazdu vpred a dozadu.

Vlastnosti a výhody
Zameták Zametací stroj KM 100/100 R G: Nárazník
Nárazník
Pre ochranu stroja ako aj čisteného okolia.
Zameták Zametací stroj KM 100/100 R G: Veľké filtračná plocha s automatickým oklepom
Veľké filtračná plocha s automatickým oklepom
Po každom odstavení stroja sa filter automaticky očistí - pre bezprašné zametanie a dlhé pracovné intervaly. Oklep filtra je možné aktivovať aj manuálne. Výmena filtra bez náradia.
Zameták Zametací stroj KM 100/100 R G: Jednoduchá údržba
Jednoduchá údržba
Výmena filtra a zametacieho valca bez náradia pre flexibilnú údržbu nezávislú od miesta.
Koncept obsluhy Easy-Operation
  • Pohodlné zametanie vďaka logickému a zrozumiteľnému usporiadaniu všetkých ovládacích prvkov v dosahu a v zornom poli.
  • Jednotné symboly pre všetky stroje značky Kärcher.
Špecifikácie

Technické údaje

Pohon pojazdu Štvortaktný motor
Pohon - výkon (kW) 6,7
Druh pohonu benzín
Max. plošný výkon (m²/h) 8000
Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h) 10400
Pracovná šírka (mm) 700
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 1000
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1300
Nádoba na nečistoty (l) 100
Schopnosť stúpania (%) 18
Pracovná rýchlosť (km/h) 8
Filtračná plocha (m²) 6
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 340
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 300
Rozmery (d x š x v) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Balenie obsahuje

  • Polyesterový valcový filter
  • Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami

Výbava

  • Manuálny oklep filtra
  • Automatický oklep filtra
  • Hlavný zametací valec plávajúco uložený
  • Regulácia sacieho prúdu
  • Klapka na veľké nečistoty
  • Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
  • Pohon pojazdu vpred
  • Pohon pojazdu vzad
  • Odsávanie
  • Vonkajšie použitie
  • Počítadlo prevádzkových hodín
  • Funkcia zametania, vypínateľná
Oblasti využitia
  • Na rýchle udržiavacie čistenie v parkovacích domoch a na parkoviskách
  • Ideálne sa hodí pre upratovacie firmy, v maloobchode alebo vo verejných budovách.
  • Hodí sa aj pre remeselné podniky, školy, čerpacie stanice alebo autopredajne
  • Hodí sa aj na čistenie výrobných a skladových plôch
Príslušenstvo