Zametací stroj KM 100/100 R G
Komfortný a moderný zametací stroj so sediacou obsluhou na profesionálne využitie v exteriéri aj interiéri pre plochy od 8 000 do 10 400 m²/h.
TECHNICKÝ POPIS: Pohon: Pohon: - motor Honda 6,7 kW - 1 pedál pre jazdu vpred a dozadu - malý polomer otáčania (3350 mm) - automatická parkovacia brzda s podtlakovou technikou - automatické vypnutie motora pri opustení sedadla Zametací/sací systém: Stroj pracuje na princípe prehadzovania cez valec, t.j. nečistoty sa dopravujú ponad zametací valec dozadu do nádoby na nečistoty. Zametací valec je zavesený plávajúco a automaticky sa prispôsobuje nerovnostiam podlahy. Tak filter, ako aj hlavný zametací valec sa dajú vymeniť bez náradia. Zabudovaná klapka na hrubé nečistoty umožňuje zber hrubej špiny, nápojových plechoviek ako aj kameňov, štrku alebo mokrého lístia. Bočná metla a zametací vale sú poháňané hydraulicky. Druhá bočná kefa na objednávku. Nádrž na nečistoty: Obe 50 litrové nádoby na nečistoty sú postranne odnímateľné. Pomocou jedného spínača sa spúšťa bočná kefa a hlavný zametací valec. Jediným plynovým pedálom riadite jazdu vpred a dozadu.
Vlastnosti a výhody
NárazníkPre ochranu stroja ako aj čisteného okolia.
Veľké filtračná plocha s automatickým oklepomPo každom odstavení stroja sa filter automaticky očistí - pre bezprašné zametanie a dlhé pracovné intervaly. Oklep filtra je možné aktivovať aj manuálne. Výmena filtra bez náradia.
Jednoduchá údržbaVýmena filtra a zametacieho valca bez náradia pre flexibilnú údržbu nezávislú od miesta.
Koncept obsluhy Easy-Operation
- Pohodlné zametanie vďaka logickému a zrozumiteľnému usporiadaniu všetkých ovládacích prvkov v dosahu a v zornom poli.
- Jednotné symboly pre všetky stroje značky Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon pojazdu
|Štvortaktný motor
|Pohon - výkon (kW)
|6,7
|Druh pohonu
|benzín
|Max. plošný výkon (m²/h)
|8000
|Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h)
|10400
|Pracovná šírka (mm)
|700
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|1000
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1300
|Nádoba na nečistoty (l)
|100
|Schopnosť stúpania (%)
|18
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|8
|Filtračná plocha (m²)
|6
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|340
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|300
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Balenie obsahuje
- Polyesterový valcový filter
- Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Automatický oklep filtra
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Regulácia sacieho prúdu
- Klapka na veľké nečistoty
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Vonkajšie použitie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
Oblasti využitia
- Na rýchle udržiavacie čistenie v parkovacích domoch a na parkoviskách
- Ideálne sa hodí pre upratovacie firmy, v maloobchode alebo vo verejných budovách.
- Hodí sa aj pre remeselné podniky, školy, čerpacie stanice alebo autopredajne
- Hodí sa aj na čistenie výrobných a skladových plôch