Zametací stroj KM 90/60 R G

Benzínový, výkonný, mimoriadne kompaktný a robustný, náš sediaci zametací stroj KM 90/60 R G s odsávaním zaujme pri čistiacich prácach vo vonkajších priestoroch.

Náš sediaci zametací stroj KM 90/60 R G s odsávaním vybavený výkonným benzínovým motorom a automatickou sýtičkou pre optimálnu odozvu na štart poskytuje ideálne podmienky pre komplexné čistiace aplikácie v exteriéri. Jedinečný, automatický a vysoko účinný systém čistenia okrúhleho filtra zaisťuje bezprašnú prácu a minimalizuje straty nasávania. Vďaka operačnému systému EASY a kompaktnej konštrukcii sa stroj ľahko ovláda a zároveň presviedča agilnou ovládateľnosťou a vysokou manévrovateľnosťou. Praktická plocha na vyzdvihnutie a sada na pripojenie Home Base tiež uľahčujú prenášanie ďalších čistiacich nástrojov.

Vlastnosti a výhody
Zameták Zametací stroj KM 90/60 R G: Robustná, kompaktná konštrukcia s Pick-up plochou
Robustná, kompaktná konštrukcia s Pick-up plochou
Pre dlhú životnosť a spoľahlivosť. Bezpečnosť a obratnosť Ďalšie komponenty, ako sú rezervné kanistre alebo manuálne čistiace nástroje, je možné bezpečne upevniť a prepravovať na palube.
Zameták Zametací stroj KM 90/60 R G: Koncept obsluhy Easy-Operation
Koncept obsluhy Easy-Operation
Logické a zrozumiteľné. Všetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a jednoducho prístupné.
Zameták Zametací stroj KM 90/60 R G: Veľké filtračná plocha s automatickým oklepom
Veľké filtračná plocha s automatickým oklepom
Po každom odstavení stroja sa filter automaticky očistí - pre bezprašné zametanie a dlhé pracovné intervaly. Oklep filtra je možné aktivovať aj manuálne. Výmena filtra bez náradia.
Homebase pre väčšiu flexibilitu
  • Rôzne praktické prípojky pre ďalšie príslušenstvo.
  • Jednoduché vezenie napr. klieští na špinu, metly alebo prídavnej nádoby na vozíku.
Špecifikácie

Technické údaje

Pohon pojazdu Štvortaktný motor
Pohon - výkon (kW) 6,6
Druh pohonu benzín
Max. plošný výkon (m²/h) 7200
Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h) 9200
Pracovná šírka (mm) 615
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 900
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1150
Nádoba na nečistoty (l) 60
Schopnosť stúpania (%) 18
Pracovná rýchlosť (km/h) 8
Filtračná plocha (m²) 4
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 265
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 265
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 266
Rozmery (d x š x v) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Balenie obsahuje

  • Polyesterový valcový filter

Výbava

  • Manuálny oklep filtra
  • Automatický oklep filtra
  • Hlavný zametací valec plávajúco uložený
  • Regulácia sacieho prúdu
  • Klapka na veľké nečistoty
  • Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
  • Pohon pojazdu vpred
  • Pohon pojazdu vzad
  • Odsávanie
  • Vonkajšie použitie
  • Počítadlo prevádzkových hodín
  • Funkcia zametania, vypínateľná
  • Bočná metla, riadená pneumaticky
  • Možnosť upevnenia Home Base
Zameták Zametací stroj KM 90/60 R G
Zameták Zametací stroj KM 90/60 R G

Video

Oblasti využitia
  • Logistické centrá
  • Parkovací dom
  • Skladové budovy a iné vnútorné priestory
  • Hotelové komplexy
  • Výrobné haly
  • Menšie parky a parkoviská
Príslušenstvo