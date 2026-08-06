Zametací stroj KM 90/60 R G
Benzínový, výkonný, mimoriadne kompaktný a robustný, náš sediaci zametací stroj KM 90/60 R G s odsávaním zaujme pri čistiacich prácach vo vonkajších priestoroch.
Náš sediaci zametací stroj KM 90/60 R G s odsávaním vybavený výkonným benzínovým motorom a automatickou sýtičkou pre optimálnu odozvu na štart poskytuje ideálne podmienky pre komplexné čistiace aplikácie v exteriéri. Jedinečný, automatický a vysoko účinný systém čistenia okrúhleho filtra zaisťuje bezprašnú prácu a minimalizuje straty nasávania. Vďaka operačnému systému EASY a kompaktnej konštrukcii sa stroj ľahko ovláda a zároveň presviedča agilnou ovládateľnosťou a vysokou manévrovateľnosťou. Praktická plocha na vyzdvihnutie a sada na pripojenie Home Base tiež uľahčujú prenášanie ďalších čistiacich nástrojov.
Vlastnosti a výhody
Robustná, kompaktná konštrukcia s Pick-up plochouPre dlhú životnosť a spoľahlivosť. Bezpečnosť a obratnosť Ďalšie komponenty, ako sú rezervné kanistre alebo manuálne čistiace nástroje, je možné bezpečne upevniť a prepravovať na palube.
Koncept obsluhy Easy-OperationLogické a zrozumiteľné. Všetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a jednoducho prístupné.
Veľké filtračná plocha s automatickým oklepomPo každom odstavení stroja sa filter automaticky očistí - pre bezprašné zametanie a dlhé pracovné intervaly. Oklep filtra je možné aktivovať aj manuálne. Výmena filtra bez náradia.
Homebase pre väčšiu flexibilitu
- Rôzne praktické prípojky pre ďalšie príslušenstvo.
- Jednoduché vezenie napr. klieští na špinu, metly alebo prídavnej nádoby na vozíku.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon pojazdu
|Štvortaktný motor
|Pohon - výkon (kW)
|6,6
|Druh pohonu
|benzín
|Max. plošný výkon (m²/h)
|7200
|Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h)
|9200
|Pracovná šírka (mm)
|615
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|900
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1150
|Nádoba na nečistoty (l)
|60
|Schopnosť stúpania (%)
|18
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|8
|Filtračná plocha (m²)
|4
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|265
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|265
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|266
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Balenie obsahuje
- Polyesterový valcový filter
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Automatický oklep filtra
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Regulácia sacieho prúdu
- Klapka na veľké nečistoty
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Vonkajšie použitie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, riadená pneumaticky
- Možnosť upevnenia Home Base
Video
Oblasti využitia
- Logistické centrá
- Parkovací dom
- Skladové budovy a iné vnútorné priestory
- Hotelové komplexy
- Výrobné haly
- Menšie parky a parkoviská