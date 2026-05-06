Přírodní čistič podlah RM 538N eko, 500ml

Přírodní čistič podlah RM 538N s veganskou recepturou pro dlouhotrvající čistotu působí proti nečistotám a nepříjemným pachům a je perfektní pro všechny utěsněné tvrdé podlahy.

Čistič RM 538 Eco efektivně odstraňuje nečistoty a nepříjemné pachy, přičemž jeho veganské složení neobsahuje mikroplasty, silikony ani pigmenty. Je ideální pro domácnosti s dětmi či mazlíčky a zajišťuje dlouhotrvající čistotu. Vhodný pro všechny tvrdé podlahy, jako jsou dlaždice, kámen, vinyl, PVC, linoleum i dřevo a korek, a kompatibilní s čisticími zařízeními Kärcher.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Vlastnosti
  • Veganská receptura s přírodními, rostlinnými ingrediencemi
  • Vhodné pro všechny utěsněné tvrdé podlahy
  • Odstraňuje a zamezuje nepříjemným zápachům
  • Příjemná, svěží vůně
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
Oblasti použití
  • Korkové podlahy
  • Kamenné podlahy
  • Uzamčené parkety
  • Laminátové podlahy
  • Dřevěné podlahy