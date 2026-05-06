Přírodní čistič podlah RM 538N eko, 500ml
Přírodní čistič podlah RM 538N s veganskou recepturou pro dlouhotrvající čistotu působí proti nečistotám a nepříjemným pachům a je perfektní pro všechny utěsněné tvrdé podlahy.
Čistič RM 538 Eco efektivně odstraňuje nečistoty a nepříjemné pachy, přičemž jeho veganské složení neobsahuje mikroplasty, silikony ani pigmenty. Je ideální pro domácnosti s dětmi či mazlíčky a zajišťuje dlouhotrvající čistotu. Vhodný pro všechny tvrdé podlahy, jako jsou dlaždice, kámen, vinyl, PVC, linoleum i dřevo a korek, a kompatibilní s čisticími zařízeními Kärcher.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (ml)
|500
|Jednotka balení (Kusy)
|8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
Vlastnosti
- Veganská receptura s přírodními, rostlinnými ingrediencemi
- Vhodné pro všechny utěsněné tvrdé podlahy
- Odstraňuje a zamezuje nepříjemným zápachům
- Příjemná, svěží vůně
- Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
- Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
- Vyrobeno v Německu
Oblasti použití
- Korkové podlahy
- Kamenné podlahy
- Uzamčené parkety
- Laminátové podlahy
- Dřevěné podlahy