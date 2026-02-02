Filtr na malé částečky
Filtr na malé částečky spolehlivě chrání systém Kärcher Rain System® před malými částečkami nečistot. Filtrační vložku lze snadno a pohodlně vyjmout a vyčistit.
Filtr na malé částečky chrání systém Kärcher Rain System® před malými částečkami nečistot. Filtr se připojuje na konec přívodní hadice při přechodu na Kärcher Rain System®. Filtrační vložku lze kdykoliv snadno vyjmout a vyčistit. Na vstupní straně se nachází přípojka k vodovodnímu kohoutku, která je kompatibilní se všemi známými západkovými systémy. Na výstupní straně lze připojit hadici nebo hadici pro kapénkovu závlahu systému Kärcher Rain System®. Hadice se snadno přímo nasadí a bez pomoci nářadí upevní převlečnou maticí. Efektivní zavlažovací systém Kärcher Rain System® spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování. Systém pracuje pod maximálním vstupním tlakem 4 bar a lze jej přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady. Spolu se SensoTimerem, kterým se nastaví zavlažování podle potřeby, funguje perfektně.
Charakteristické znaky a výhody
Vestavěný filtr
- Ochrana Kärcher Rain System TM před částečkami nečistot.
Vyjímatelná vložka filtru
- Filtr se snadno čistí.
Ergonomický design
- Snadné zacházení.
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|G3/4
|Max. tlak (bar)
|4
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|179 x 47 x 47
Obsah balení
- Adaptér pro vodovodní kohoutek G3/4
Vybavení
- Přípojka pro hadici systému Kärcher Rain System™
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
Náhradní díly Filtr na malé částečky
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
