Kolík (5 ks)
Kolík se používá pro pokládku a upevnění hadic a hadic pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System®. Vestavěný gumový kroužek na očku zajišťuje optimální podpěru.
Kolík je částí systému Kärcher Rain System®. Upevňuje hadici a hadici pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System® na požadované místo a vytváří potřebný odstup k zemi. Na 17 cm dlouhém kolíku je značkování pro pohodlné stanovení optimální hloubky zasunutí. Gumový kroužek na očku zajišťuje bezpečné upevnění hadic. Systém Kärcher Rain System® spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování. Vysoce efektivní zavlažovací systém Kärcher Rain System®, který pracuje pod tlakem 4 bar a je vybaven 1/2“-hadicí s manžetami pro kapénkovou závlahu a postřik, lze individuálně přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady a spolu se SensoTimerem, kterým se nastaví zavlažování podle potřeby, funguje perfektně.
Charakteristické znaky a výhody
Špičatý kolík
- Snadné zavedení do země
Gumový kroužek k upevnění
- Hadice a hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain SystemTM mohou být optimálně upevněny.
Robustní konstrukce
- Obzvláště stabilní kolík
Značkování
- Určení optimální hloubky zasunutí
Ergonomický design
- Snadné zacházení.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|24 x 25 x 169
Obsah balení
- Kolíky: 5 Kusy
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
Příslušenství
