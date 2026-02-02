Postřikovací manžeta

Postřikovací manžetu s vestavěnou jehlou lze k hadici systému Kärcher Rain System® připojit na jakémkoliv místě. Nastavitelné postřikovače (mikropostřikovače) lze nastavit podle potřeby.

Postřikovací manžety jsou částí systému Kärcher Rain System®. Lze je připojit k hadici systému Kärcher Rain System® na jakémkoliv místě. Montáž je velice rychlá, snadná a není k ní potřeba žádného nářadí. Za tímto účelem se vestavěná jehla v otevřené manžetě jednoduše nabodne na hadici. Manžeta se na hadici upevní tím, že se uzavře. Směřování úhlu postřiku lze nastavit horizontálně a vertikálně otočnou hlavou. Množství vody od 0 do 55 l/h lze podle potřeby úsporně nastavit přímo na trysce. Vysoce efektivní zavlažovací systém Kärcher Rain System®, který pracuje pod tlakem 4 bar a je vybaven 1/2“-hadicí s manžetami pro kapénkovou závlahu a postřik, spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování. Systém Kärcher Rain System® lze přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady a spolu se SensoTimerem, kterým se nastaví zavlažování podle potřeby, funguje perfektně.

Charakteristické znaky a výhody
Upevnění na hadici systému Kärcher Rain System TM.
  • Flexibilní, přesná montáž
Nastavitelné množství vody
  • Cílené zavlažování rostlin dle potřeby
Vestavěná jehla v manžetě
  • Montáž bez nářadí
Přizpůsobitelná nástřiková hlavice
  • Snadné nastavení úhlu postřiku
Různé tryskové hlavice
  • Různé úhly postřiku k cílenému zavlažování
Znovuuzavíratelná manžeta
  • Manžetu lze dle potřeby flexibilně namontovat a odmontovat.
Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 4
Množství při 4 bar (l/h) 55
Barva žluté barvy.
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 15 x 24 x 54

Obsah balení

  • Postřikovací manžety 360°: 1 Kusy
  • Postřikovací manžety 180°: 2 Kusy
  • Postřikovací manžety 90°: 2 Kusy

Vybavení

  • Nastavitelné množství vody

Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Květinový záhon, zeleninová zahrádka
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
Příslušenství
