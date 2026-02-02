Manžeta pro kapénkovou závlahu

Manžety pro kapénkovou závlahu s vestavěnou jehlou lze k hadici systému Kärcher Rain System® připojit na jakémkoliv místě. Nastavitelná kapénková závlaha umožňuje přímé zavlažování rostlin.

Manžety pro kapénkovou závlahu jsou částí systému Kärcher Rain System® a umožňují přímé zavlažování rostlin. Lze je připojit k hadici systému Kärcher Rain System® na jakémkoliv místě. Montáž je velice rychlá, snadná a není k ní potřeba žádného nářadí. Za tímto účelem se manžeta otevře, vloží se do ní zavlažovací hadice, která se na požadovaném místě napíchne vestavěnou jehlou a upevní se uzavřením manžety. Množství vody od 0 do 10 l/h lze podle potřeby nastavit otočnou hlavou, čímž se předejde zbytečnému plýtvání vodou. Vysoce efektivní zavlažovací systém Kärcher Rain System®, který pracuje pod tlakem 4 bar a je vybaven 1/2“-hadicí s manžetami pro kapénkovou závlahu a postřik, spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování. Systém Kärcher Rain System® lze přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady a spolu se SensoTimerem, kterým se nastaví zavlažování podle potřeby, funguje perfektně.

Charakteristické znaky a výhody
Nastavitelné množství vody
  • Cílené zavlažování rostlin dle potřeby
Vestavěná jehla v manžetě
  • Montáž bez nářadí
Upevnění na hadici systému Kärcher Rain System TM.
  • Flexibilní, přesná montáž
Znovuuzavíratelná manžeta
  • Manžetu lze dle potřeby flexibilně namontovat a odmontovat.
Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 4
Množství při 4 bar (l/h) 10
Barva Černá
Rozměry (D x Š x V) (mm) 15 x 24 x 40

Obsah balení

  • Manžety pro kapénkovou závlahu: 5 Kusy

Vybavení

  • Nastavitelné množství vody

Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Květinový záhon, zeleninová zahrádka
Příslušenství
