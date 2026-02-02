Manžeta pro kapénkovou závlahu
Manžety pro kapénkovou závlahu s vestavěnou jehlou lze k hadici systému Kärcher Rain System® připojit na jakémkoliv místě. Nastavitelná kapénková závlaha umožňuje přímé zavlažování rostlin.
Manžety pro kapénkovou závlahu jsou částí systému Kärcher Rain System® a umožňují přímé zavlažování rostlin. Lze je připojit k hadici systému Kärcher Rain System® na jakémkoliv místě. Montáž je velice rychlá, snadná a není k ní potřeba žádného nářadí. Za tímto účelem se manžeta otevře, vloží se do ní zavlažovací hadice, která se na požadovaném místě napíchne vestavěnou jehlou a upevní se uzavřením manžety. Množství vody od 0 do 10 l/h lze podle potřeby nastavit otočnou hlavou, čímž se předejde zbytečnému plýtvání vodou. Vysoce efektivní zavlažovací systém Kärcher Rain System®, který pracuje pod tlakem 4 bar a je vybaven 1/2“-hadicí s manžetami pro kapénkovou závlahu a postřik, spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování. Systém Kärcher Rain System® lze přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady a spolu se SensoTimerem, kterým se nastaví zavlažování podle potřeby, funguje perfektně.
Charakteristické znaky a výhody
Nastavitelné množství vody
- Cílené zavlažování rostlin dle potřeby
Vestavěná jehla v manžetě
- Montáž bez nářadí
Upevnění na hadici systému Kärcher Rain System TM.
- Flexibilní, přesná montáž
Znovuuzavíratelná manžeta
- Manžetu lze dle potřeby flexibilně namontovat a odmontovat.
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|4
|Množství při 4 bar (l/h)
|10
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|15 x 24 x 40
Obsah balení
- Manžety pro kapénkovou závlahu: 5 Kusy
Vybavení
- Nastavitelné množství vody
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
Příslušenství
