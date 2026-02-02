Sada hadic pro kapénkovou závlahu
Sada hadic pro kapénkovou závlahu (vč. filtru a koncového dílu), která je připravena k okamžitému zapojení, je vzhledem k rovnoměrnému odkapávání obzvláště vhodná k efektivnímu zavlažování živých plotů a keřů.
Sada hadic pro kapénkovou závlahu je připravena k okamžitému zapojení a obsahuje filtr na malé částečky, 20 m dlouhou hadici pro kapénkovou závlahu a koncový díl. Po celé délce odkapává z hadice rovnoměrně voda. Vzhledem k tomu, že voda odkapává přímo v místě, kde je to potřeba, jsou živé ploty a keře optimálně zavlažovány. Hadici lze podle potřeby zkrátit a uzavřít koncovým dílem. Dvouvrstvá hadice neobsahuje ftaláty, kadmium, barium a olovo, a proto je zcela zdravotně nezávadná. V ideálním případě hadice pracuje pod tlakem max. 2 bar. Filtr na malé částečky chrání hadici pro kapénkovou závlahu před malými částečkami nečistot. Filtrační vložku lze vyjmout a vyčistit. Na vstupní straně se nachází přípojka k vodovodnímu kohoutku, která je kompatibilní se všemi známými západkovými systémy. Efektivní zavlažovací systém Kärcher Rain System® spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování. Kärcher Rain System® pracuje pod tlakem 4 bar a lze jej individuálně přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady.
Charakteristické znaky a výhody
Hadice pro kapénkovou závlahu k systému Kärcher Rain System TM
- Přímé zavlažování podél rostliny.
Včetně koncového dílu a filtru
- Kompletní sada připravená k připojení
- Kompatibilní se všemi známými zacvakávacími systémy
Lze prodloužit až na 50 m.
- Rovnoměrné nanášení po celé délce hadice.
Kvalitní zahradní hadice
- Zdravotně nezávadný a šetrný k životnímu prostředí.
Bez obsahu kadmia, baria a olova
Mrazuvzdorný
- Hadice může zůstat i v zimě venku.
Optimální tlak v hadici pro kapénkovou závlahu: 2 bar
Lze zakopat
- Hadice pro kapénkovou závlahu může být zakopána až 5 cm hluboko pod volnou vrstvou půdy.
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|1/2″
|Délka hadice (m)
|20
|Připojovací závit
|G3/4
|Max. tlak (bar)
|4
|Množství při 4 bar (l/h)
|500
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|223 x 385 x 28
Obsah balení
- Koncové díly, velké: 1 Kusy
- Kapénková hadice: 20 m
- Filtr na malé částečky: 1 Kusy
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Živé ploty, keře
- Řádková výsadba
Příslušenství
