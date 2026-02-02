Sada trysek
Sada trysek obsahuje různé manžety pro kapénkovou závlahu a postřik, těsnicí manžety k libovolnému připevnění na systém Kärcher Rain System® a k individuálnímu rozšíření účinného zavlažovacího systému.
Sada trysek je doplňková sada k systému Kärcher Rain System® a obsahuje 5 manžet pro kapénkovou závlahu, 10 těsnících manžet a postřikovacích manžet (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) a 5 kolíků. postřikovací manžety a manžety pro kapénkovou závlahu mohou být připevněny k hadici systému Kärcher Rain System® na libovolném místě. Montáž manžet je rychlá, jednoduchá a bez použití nářadí. Za tímto účelem se vestavěná jehla v otevřené manžetě jednoduše nabodne na hadici. Manžeta se na hadici upevní tím, že se uzavře. Množství vody na manžetě proti úkapu lze nastavit podle potřeby (od 0 do 10 l/h). Směřování úhlu postřiku lze nastavit horizontálně a vertikálně otočnou hlavou. Množství vody od 0 do 55 l/h lze podle potřeby úsporně nastavit přímo na trysce. Zbytečné otvory na hadici lze opět bezpečně uzavřít těsnícími manžetami. Systém Kärcher Rain System®, který pracuje pod tlakem 4 bar a spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování a lze jej individuálně přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady.
Charakteristické znaky a výhody
Doplňková sada pro systém Kärcher Rain System TM.
- Rozšíření systému Kärcher Rain System TM
Nastavitelné množství vody v nástřikových hubicích a manžetách pro kapénkovou závlahu
- Cílené zavlažování rostlin dle potřeby
Upevnění na hadici systému Kärcher Rain System TM.
- Flexibilní a přesná montáž.
Manžety s vestavěnou jehlou
- Montáž bez nářadí
Nastavitelná nástřiková hlavice postřikovacích manžet
- Úhel postřiku lze pohodlně a optimálně přizpůsobit.
Postřikovací manžety s různými tryskovými hlavicemi
- Různé úhly postřiku k cílenému zavlažování
Znovuuzavíratelné manžety
- Manžetu lze dle potřeby flexibilně namontovat a odmontovat.
Kolík se značkováním
- Určení optimální hloubky zasunutí
Kolík s gumovým kroužkem pro upevnění
- Hadice a hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain SystemTM mohou být optimálně upevněny.
Pogumovaná plocha na vnitřní straně těsnících manžet.
- Bezpečné znovuuzavření otvorů po manžetách na hadici
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|4
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|15 x 24 x 54
Obsah balení
- Manžety pro kapénkovou závlahu: 5 Kusy
- Těsnící manžety: 10 Kusy
- Kolíky: 5 Kusy
- Postřikovací manžety 360°: 2 Kusy
- Postřikovací manžety 180°: 4 Kusy
- Postřikovací manžety 90°: 4 Kusy
Vybavení
- Nastavitelné množství vody
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
