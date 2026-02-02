Sada trysek

Sada trysek obsahuje různé manžety pro kapénkovou závlahu a postřik, těsnicí manžety k libovolnému připevnění na systém Kärcher Rain System® a k individuálnímu rozšíření účinného zavlažovacího systému.

Sada trysek je doplňková sada k systému Kärcher Rain System® a obsahuje 5 manžet pro kapénkovou závlahu, 10 těsnících manžet a postřikovacích manžet (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) a 5 kolíků. postřikovací manžety a manžety pro kapénkovou závlahu mohou být připevněny k hadici systému Kärcher Rain System® na libovolném místě. Montáž manžet je rychlá, jednoduchá a bez použití nářadí. Za tímto účelem se vestavěná jehla v otevřené manžetě jednoduše nabodne na hadici. Manžeta se na hadici upevní tím, že se uzavře. Množství vody na manžetě proti úkapu lze nastavit podle potřeby (od 0 do 10 l/h). Směřování úhlu postřiku lze nastavit horizontálně a vertikálně otočnou hlavou. Množství vody od 0 do 55 l/h lze podle potřeby úsporně nastavit přímo na trysce. Zbytečné otvory na hadici lze opět bezpečně uzavřít těsnícími manžetami. Systém Kärcher Rain System®, který pracuje pod tlakem 4 bar a spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování a lze jej individuálně přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady.

Charakteristické znaky a výhody
Doplňková sada pro systém Kärcher Rain System TM.
  • Rozšíření systému Kärcher Rain System TM
Nastavitelné množství vody v nástřikových hubicích a manžetách pro kapénkovou závlahu
  • Cílené zavlažování rostlin dle potřeby
Upevnění na hadici systému Kärcher Rain System TM.
  • Flexibilní a přesná montáž.
Manžety s vestavěnou jehlou
  • Montáž bez nářadí
Nastavitelná nástřiková hlavice postřikovacích manžet
  • Úhel postřiku lze pohodlně a optimálně přizpůsobit.
Postřikovací manžety s různými tryskovými hlavicemi
  • Různé úhly postřiku k cílenému zavlažování
Znovuuzavíratelné manžety
  • Manžetu lze dle potřeby flexibilně namontovat a odmontovat.
Kolík se značkováním
  • Určení optimální hloubky zasunutí
Kolík s gumovým kroužkem pro upevnění
  • Hadice a hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain SystemTM mohou být optimálně upevněny.
Pogumovaná plocha na vnitřní straně těsnících manžet.
  • Bezpečné znovuuzavření otvorů po manžetách na hadici
Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 4
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 15 x 24 x 54

Obsah balení

  • Manžety pro kapénkovou závlahu: 5 Kusy
  • Těsnící manžety: 10 Kusy
  • Kolíky: 5 Kusy
  • Postřikovací manžety 360°: 2 Kusy
  • Postřikovací manžety 180°: 4 Kusy
  • Postřikovací manžety 90°: 4 Kusy

Vybavení

  • Nastavitelné množství vody

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Květinový záhon, zeleninová zahrádka
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
