Spojovací sada
Spojovací sada zahrnuje různé T-díly, I-díly a koncové díly, které rozšiřují systém Kärcher Rain System®, a nabízí možnosti pro připojení dalších hadic systému Kärcher Rain System®.
Spojovací sada je doplňková sada k efektivnímu zavlažovacímu systému Kärcher Rain System® a obsahuje 4 T-díly, 4 I-díly a 5 koncových dílů. T-díl spojuje tři hadice, popř. hadice pro kapénkovu závlahu systému Kärcher Rain System®, I-díl dvě. Na boční výstupu T-dílu lze regulovat množství vody a tlak, je tak vhodný např. pro připojení hadice pro kapénkovou závlahu. I-díl je nejvhodnější k připojení hadice pro kapénkovou závlahu na konec hadice systému Kärcher Rain System® nebo ke spojení dvou hadic systému Kärcher Rain System®. Pomocí koncového dílu lze na libovolném místě uzavřít položené nebo zkrácené hadice. Montáž hadic je snadná a bez použití nářadí. Za tímto účelem se jednoduše nasune hadice na spojovací nebo koncový díl a pomocí převlečné matice se upevní. Systém Kärcher Rain System® lze individuálně přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady a spolu se SensoTimerem, kterým se nastaví zavlažování podle potřeby, funguje perfektně.
Charakteristické znaky a výhody
Doplňková sada pro systém Kärcher Rain System TM.
- Rozšíření systému Kärcher Rain System TM
T-díl s nastavitelným bočním výstupem
- Cílené zavlažování rostlin dle potřeby
- Boční výstup jako ideální přípojka hadice pro kapénkovou závlahu
T-díl se třemi přípojkami
- Pohodlné spojení hadic a hadic pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System TM
Koncový díl
- Pohodlné uzavření hadice nebo hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System TM
I-díl se 2 přípojkami
- Pohodlné spojení hadic a hadic pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System TM
Ergonomický design
- Snadné zacházení.
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|4
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|103 x 101 x 33
Obsah balení
- T-díly s regulací: 4 Kusy
- I-díly: 4 Kusy
- Koncové díly, velké: 5 Kusy
Vybavení
- Nastavitelné množství vody
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
Příslušenství
