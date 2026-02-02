T-díl s regulací
T-díl s regulací spojuje 3 hadice nebo hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System®. Boční výstup je nastavitelný a je ideální pro připojení hadice pro kapénkovou závlahu.
T-díl s regulací je částí systému Kärcher Rain System®. Spojuje k sobě tři hadice nebo hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System® a umožňuje tak pokládání dvou na sobě nezávislých hadicových vedení. Tak lze systém perfektně přizpůsobit individuálním požadavkům. Na bočním výstupu lze nastavit množství vody a tlaku, hodí se tak např. k připojení hadice pro kapénkovou závlahu. Montáž hadice je velice jednoduchá a není k ní potřeba žádného nářadí. Za tímto účelem se hadice jednoduše nasune na T-díl a upevní převlečnou maticí. Vysoce efektivní zavlažovací systém Kärcher Rain System® spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování, pracuje pod tlakem až 4 bar a je vybaven 1/2"-hadicí s těsnícími manžetami pro kapénkovou závlahu a postřik. Systém Kärcher Rain System® lze přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady a spolu se SensoTimerem, kterým se nastaví zavlažování podle potřeby, funguje perfektně.
Charakteristické znaky a výhody
Nastavitelný boční výstup
- Cílené zavlažování rostlin dle potřeby
- Boční výstup je ideální jako přípojka hadice pro kapénkovou závlahu.
T-díl se třemi přípojkami
- Pro spojení hadic a hadic pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain SystemTM.
Ergonomický design
- Snadné zacházení.
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|4
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|108 x 102 x 33
Obsah balení
- T-díly s regulací: 2 Kusy
Vybavení
- Nastavitelné množství vody
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
