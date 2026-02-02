T-díl s regulací

T-díl s regulací spojuje 3 hadice nebo hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System®. Boční výstup je nastavitelný a je ideální pro připojení hadice pro kapénkovou závlahu.

T-díl s regulací je částí systému Kärcher Rain System®. Spojuje k sobě tři hadice nebo hadice pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain System® a umožňuje tak pokládání dvou na sobě nezávislých hadicových vedení. Tak lze systém perfektně přizpůsobit individuálním požadavkům. Na bočním výstupu lze nastavit množství vody a tlaku, hodí se tak např. k připojení hadice pro kapénkovou závlahu. Montáž hadice je velice jednoduchá a není k ní potřeba žádného nářadí. Za tímto účelem se hadice jednoduše nasune na T-díl a upevní převlečnou maticí. Vysoce efektivní zavlažovací systém Kärcher Rain System® spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování, pracuje pod tlakem až 4 bar a je vybaven 1/2"-hadicí s těsnícími manžetami pro kapénkovou závlahu a postřik. Systém Kärcher Rain System® lze přizpůsobit téměř jakémukoliv typu zahrady a spolu se SensoTimerem, kterým se nastaví zavlažování podle potřeby, funguje perfektně.

Charakteristické znaky a výhody
Nastavitelný boční výstup
  • Cílené zavlažování rostlin dle potřeby
  • Boční výstup je ideální jako přípojka hadice pro kapénkovou závlahu.
T-díl se třemi přípojkami
  • Pro spojení hadic a hadic pro kapénkovou závlahu systému Kärcher Rain SystemTM.
Ergonomický design
  • Snadné zacházení.
Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 4
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 108 x 102 x 33

Obsah balení

  • T-díly s regulací: 2 Kusy

Vybavení

  • Nastavitelné množství vody

Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Květinový záhon, zeleninová zahrádka
