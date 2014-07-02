adaptér pro připojení
S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.
S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.
Charakteristické znaky a výhody
Připojovací adaptér
- Rychlejší připojení vodních přípojek s vnitřním závitem na čerpadla s vnitřním závitem
Optimalizovaný připojovací závit
- Bezpečné utěsnění adaptéru bez pásky
Montáž bez nářadí
- Pro připojení není třeba žádné nářadí
Specifikace
Technické údaje
|Velikosti
|1" to 1"
|Velikost závitu
|G1
|Průměr
|1″
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|35 x 75 x 35
Vybavení
- Příslušenství v řadě Kärcher PerfectConnect
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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Oblasti použití
- Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.
- Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
- Pro přívod užitkové vody do toalet a praček.