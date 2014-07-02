adaptér pro připojení

S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.

S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.

Charakteristické znaky a výhody
Připojovací adaptér
  • Rychlejší připojení vodních přípojek s vnitřním závitem na čerpadla s vnitřním závitem
Optimalizovaný připojovací závit
  • Bezpečné utěsnění adaptéru bez pásky
Montáž bez nářadí
  • Pro připojení není třeba žádné nářadí
Specifikace

Technické údaje

Velikosti 1" to 1"
Velikost závitu G1
Průměr 1″
Barva Černá
Rozměry (D x Š x V) (mm) 35 x 75 x 35

Vybavení

  • Příslušenství v řadě Kärcher PerfectConnect
Oblasti použití
  • Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.
  • Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
  • Pro přívod užitkové vody do toalet a praček.