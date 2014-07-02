Čerpadlová připojovací sada

Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.

Základní připojovací sada pro přesné připojení 1/2" vodovodních hadic (13 mm) na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny s praktickým západkovým systémem. Připojovací sada je vhodná pro všechna uvedená čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).

Charakteristické znaky a výhody
Včetně přípojky na kohoutek
  • K rychlému spojení spojky s čerpadlem
Praktický zacvakávací systém
  • Usnadňuje spojení hadic s čerpadlem
Specifikace

Technické údaje

Barva žluté barvy.
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 79 x 42 x 42
Oblasti použití
  • Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
  • Pro přívod užitkové vody do toalet a praček.