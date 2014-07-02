Čerpadlová připojovací sada
Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.
Základní připojovací sada pro přesné připojení 1/2" vodovodních hadic (13 mm) na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny s praktickým západkovým systémem. Připojovací sada je vhodná pro všechna uvedená čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).
Charakteristické znaky a výhody
Včetně přípojky na kohoutek
- K rychlému spojení spojky s čerpadlem
Praktický zacvakávací systém
- Usnadňuje spojení hadic s čerpadlem
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|79 x 42 x 42
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
- Pro přívod užitkové vody do toalet a praček.