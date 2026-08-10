Flexibilní ruční tryska
Sada s flexibilní ruční hubicí a hadříkem z velmi jemných vláken je ideální pro čištění odolných nečistot z rovných a zakřivených povrchů např. dřezů nebo umyvadel.
Sada flexibilní ruční trysky se skládá z ruční trysky s flexibilními bočními křídly a vysoce kvalitní utěrky z ultrajemných vláken. Společně zajišťují optimální výsledky čištění na těžko přístupných rovných a zakřivených plochách. Ruční hubice se automaticky přizpůsobí povrchu jemným tlakem. Díky speciální smyčkové struktuře textilní tkaniny zajišťuje hadřík obzvláště účinné zachycení nečistot. Vysoká propustnost páry umožňuje vynikající a hygienické výsledky čištění - i rohy a hrany jsou čisté během okamžiku. Pomocí systému háčku a smyčky lze utěrku snadno a rychle připevnit k ruční hubici. Během práce zůstává utěrka bezpečně umístěna a nemůže sklouznout. Po skončení čištění lze použitý hadřík z ruční hubice sejmout, aniž by musel přijít do kontaktu se špínou.
Charakteristické znaky a výhody
Pružná boční křídlaFlexibilní ruční tryska se snadno přizpůsobí například křivkám umyvadel a van. Hadřík účinně čistí nejrůznější povrchy, aniž by zanechával zbytky nečistot. Zúžená boční křídla usnadňují čištění i těžko přístupných míst, např. za kohoutky.
Vysoce kvalitní utěrka z mikrovláknaSpeciální smyčková struktura hadříku zajišťuje obzvláště dobré zachycení nečistot a důkladné výsledky čištění. Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Komfortní upínací systémHadřík se k ruční hubici připojí pouhým přitlačením. Hadřík při čištění neklouže.
Popruh na látce
- Žádný kontakt se špínou při výměně hadříků: jednoduše držte hadřík za pásek a vytáhněte ruční hubici nahoru a pryč.
Tkanina pokrývá všechny strany ruční trysky
- Pro bezproblémové čištění rohů, hran a jiných těžko přístupných míst.
- Chrání nábytek před poškrábáním.
Malá velikost
- Ruční hubice je díky své velikosti vhodná pro středně velké plochy.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|160 x 170 x 55
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Oblasti použití
- Umyvadla
- Obkladové dlaždice
- Okna a skleněné plochy
- Sprchové kouty/vany
- Pracovní plochy v kuchyni
- Varné desky
- Trouba
- Odsavače par