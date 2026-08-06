Okenní stěrka
S okenní hubicí k parním čističům lze díky dlouhé a pružné stěrce snadno a důkladně vyčistit i těžko přístupná okenní skla. Pro výsledky tak čisté, až se lesknou.
Jednoduché řešení pro čištění skleněných povrchů parním čističem. S okenní tryskou pro parní čističe lze snadno čistit okna, zrcadla a další skleněné povrchy bez šmouh. Dlouhá stírací lišta z tekutého silikonu si hravě poradí s likvidací šmouh a stop i z těžko čistitelných ploch. Pro účinné čištění oken bez použití chemických prostředků.
Charakteristické znaky a výhody
Výstup pro páru na otvoru hubiceSkleněná plocha je rovnoměrně napařena, což vede k optimálnímu uvolnění nečistot.
Vysoce kvalitní stírací gumaČištění oken, zrcadel a mnoha dalších skleněných povrchů beze šmouh. Účinně odstraňuje vlhkost a uvolněné nečistoty.
Dlouhá, pružná stírací čepelObzvláště dlouhá stěrka okenní hubice zajišťuje dokonalé výsledky čištění i v těžko přístupných rozích.
Čištění bez chemikálií
- Horká pára má velmi silný účinek na rozpouštění nečistot. Zároveň je tato metoda udržitelná, protože není třeba používat další čisticí prostředky.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|140 x 225 x 43
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Oblasti použití
- Okna a skleněné plochy