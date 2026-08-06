Okenní stěrka

S okenní hubicí k parním čističům lze díky dlouhé a pružné stěrce snadno a důkladně vyčistit i těžko přístupná okenní skla. Pro výsledky tak čisté, až se lesknou.

Jednoduché řešení pro čištění skleněných povrchů parním čističem. S okenní tryskou pro parní čističe lze snadno čistit okna, zrcadla a další skleněné povrchy bez šmouh. Dlouhá stírací lišta z tekutého silikonu si hravě poradí s likvidací šmouh a stop i z těžko čistitelných ploch. Pro účinné čištění oken bez použití chemických prostředků.

Charakteristické znaky a výhody
Okenní stěrka: Výstup pro páru na otvoru hubice
Výstup pro páru na otvoru hubice
Skleněná plocha je rovnoměrně napařena, což vede k optimálnímu uvolnění nečistot.
Okenní stěrka: Vysoce kvalitní stírací guma
Vysoce kvalitní stírací guma
Čištění oken, zrcadel a mnoha dalších skleněných povrchů beze šmouh. Účinně odstraňuje vlhkost a uvolněné nečistoty.
Okenní stěrka: Dlouhá, pružná stírací čepel
Dlouhá, pružná stírací čepel
Obzvláště dlouhá stěrka okenní hubice zajišťuje dokonalé výsledky čištění i v těžko přístupných rozích.
Čištění bez chemikálií
  • Horká pára má velmi silný účinek na rozpouštění nečistot. Zároveň je tato metoda udržitelná, protože není třeba používat další čisticí prostředky.
Specifikace

Technické údaje

Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 140 x 225 x 43

Videa

Oblasti použití
  • Okna a skleněné plochy