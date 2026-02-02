Patronový filtr WD/SE

Patronový filtr umožňuje vysávání bez nutnosti dodatečné výměny filtru. Je vhodný pro mokré a suché vysavače Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1–KWD 3 a sprejové extrakční čističe SE 4001 a SE 4002.

Patronový filtr umožňuje vysávání bez nutnosti další výměny filtru. Filtr lze snadno nasadit a vyjmout otočením. Nejsou potřeba žádné další uzamykací prvky. Filtr navíc zajišťuje vynikající zadržování prachu. Vhodné pro mokré a suché vysavače Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1–KWD 3 a sprejové extrakční čističe Kärcher SE 4001 a SE 4002.

Charakteristické znaky a výhody
Filtrační patrona
  • Vysavače pro mokré a suché vysávání bez nutnosti výměny filtru.
  • Jednoduché nasazení a sejmutí filtru otočením, bez nutnosti dalších zajišťovacích prvků.
Vhodné pro mokro-suché vysavače Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2, MV 3.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Barva hnědý
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 122 x 122 x 115
Oblasti použití
  • Jemné nečistoty
  • Hrubé nečistoty
  • Efektivní vysávání kapalin