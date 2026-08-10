Pracovní nástavec MJ 24
Všestranná stříkací tryska 5v1 pro modely KHB a OC 6-18: MJ 24 s bodovým, plochým, oplachovacím, mlžným a nalévacím paprskem. Snadné nastavení otočením hlavy trysky.
Vícenásobný proud poskytuje pět typů rozstřiku v jedné rozprašovací trysce: bodový proud, plochý proud, oplachový proud, mlžný proud a nalévací proud. Rozprašovací tryska se proto ideálně hodí pro širokou škálu aplikací. Jednoduše otočte hlavu trysky a vyberte správný proud. Adaptér Quick Connect umožňuje rychlé a snadné přepínání příslušenství jednou rukou. MJ 24 je kompatibilní se všemi modely KHB a OC 6-18. Pro aplikaci je nutná prodlužovací trubice (2.644-173.0).
Charakteristické znaky a výhody
Stříkací trubice 5 v 1
- Pět různých typů stříkání v jedné trubici.
Úspora času
- Pracovní nástavec se měnit nemusí
Čištění a zálévání v jednom
- Není nutné přepínat na zahradní hadici a stříkací pistoli.
Bodový paprsek
- Čištění kloubů,štěrbin a úzkých mezer a odstraňování nečistot.
Plochý proud
- Čištění povrchů a předmětů.
Opláchnutí stěrky
- Opláchnutí uvolnění nečistot
Trysková mlha
- Čištění prachu nebo pylu z rostlin při mírném zalévání
Proudový paprsek
- Zalévání rostlin
Quick Connect konektor
- Snadná a rychlá výměna.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|70 x 58 x 60
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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Oblasti použití
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Jízdní kola
- Pro čištění zahradního nářadí
- Hračky / bobbycar® / koloběžka
- Květináče
- Na očištění od listů
- Zalévání rostlin