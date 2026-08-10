Pracovní nástavec MJ 24

Všestranná stříkací tryska 5v1 pro modely KHB a OC 6-18: MJ 24 s bodovým, plochým, oplachovacím, mlžným a nalévacím paprskem. Snadné nastavení otočením hlavy trysky.

Vícenásobný proud poskytuje pět typů rozstřiku v jedné rozprašovací trysce: bodový proud, plochý proud, oplachový proud, mlžný proud a nalévací proud. Rozprašovací tryska se proto ideálně hodí pro širokou škálu aplikací. Jednoduše otočte hlavu trysky a vyberte správný proud. Adaptér Quick Connect umožňuje rychlé a snadné přepínání příslušenství jednou rukou. MJ 24 je kompatibilní se všemi modely KHB a OC 6-18. Pro aplikaci je nutná prodlužovací trubice (2.644-173.0).

Charakteristické znaky a výhody
Stříkací trubice 5 v 1
  • Pět různých typů stříkání v jedné trubici.
Úspora času
  • Pracovní nástavec se měnit nemusí
Čištění a zálévání v jednom
  • Není nutné přepínat na zahradní hadici a stříkací pistoli.
Bodový paprsek
  • Čištění kloubů,štěrbin a úzkých mezer a odstraňování nečistot.
Plochý proud
  • Čištění povrchů a předmětů.
Opláchnutí stěrky
  • Opláchnutí uvolnění nečistot
Trysková mlha
  • Čištění prachu nebo pylu z rostlin při mírném zalévání
Proudový paprsek
  • Zalévání rostlin
Quick Connect konektor
  • Snadná a rychlá výměna.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 70 x 58 x 60
Oblasti použití
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Jízdní kola
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Hračky / bobbycar® / koloběžka
  • Květináče
  • Na očištění od listů
  • Zalévání rostlin
Příslušenství