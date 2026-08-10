Sada potahů z mikrovláken na velký kulatý kartáč
Odstraňování nečistot snadněji a šetrněji. Vylepšete funkci velkého kulatého kartáče pomocí potahu z mikrovlákna a tvrdé povrchy v koupelně i kuchyni znovu zazáří čistotou.
Čistěte koupelnu, kuchyň a další povrchy mnohem důmyslněji. Štětiny kulatého kartáče účinně očistí hrubé nánosy, k choulostivým povrchům náchylným na poškrábání by však mohly být příliš agresivní. Velký kulatý kartáč však pro tento účel stačí opatřit měkkým potahem z mikrovlákna. Snadno tak ošetříte nerezovou ocel, hladké plasty, pracovní plochy i ledničku.
Charakteristické znaky a výhody
Měkký potah pro velký kulatý kartáč z vysoce kvalitního mikrovlákna
Vysoce kvalitní mikrovlákno
Měkký potah pro velký kulatý kartáč z vysoce kvalitního mikrovlákna
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|90 x 90 x 50
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Pracovní plochy v kuchyni
- Umyvadla/výlevky
- Varné desky
- Sprchové kouty/vany
- Lednička (uvnitř /vně)
- Vnitřní stěny skříní, zásuvky
- Odsavače par
- Ušlechtilá ocel