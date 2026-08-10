Sada potahů z mikrovláken na velký kulatý kartáč

Odstraňování nečistot snadněji a šetrněji. Vylepšete funkci velkého kulatého kartáče pomocí potahu z mikrovlákna a tvrdé povrchy v koupelně i kuchyni znovu zazáří čistotou.

Čistěte koupelnu, kuchyň a další povrchy mnohem důmyslněji. Štětiny kulatého kartáče účinně očistí hrubé nánosy, k choulostivým povrchům náchylným na poškrábání by však mohly být příliš agresivní. Velký kulatý kartáč však pro tento účel stačí opatřit měkkým potahem z mikrovlákna. Snadno tak ošetříte nerezovou ocel, hladké plasty, pracovní plochy i ledničku.

Charakteristické znaky a výhody
Měkký potah pro velký kulatý kartáč z vysoce kvalitního mikrovlákna
Vysoce kvalitní mikrovlákno
Měkký potah pro velký kulatý kartáč z vysoce kvalitního mikrovlákna
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Rozměry (D x Š x V) (mm) 90 x 90 x 50
Oblasti použití
  • Pracovní plochy v kuchyni
  • Umyvadla/výlevky
  • Varné desky
  • Sprchové kouty/vany
  • Lednička (uvnitř /vně)
  • Vnitřní stěny skříní, zásuvky
  • Odsavače par
  • Ušlechtilá ocel