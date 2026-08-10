SC jednorázové utěrky na podlahu EasyFix
Vytřít a vyhodit. Důkladné a hygienicky čisté uklízení jednoduše a snadno vám zajistí sada 15 jednorázových násad pro podlahový systém EasyFix.
Čisté náčiní znamená jediný opravdový úklid. Pokud nestíháte prát látkové utěrky z mikrovlákna, nevadí, ale v tomto případě raději použijte ty jednorázové. Ty lze mít vždy při ruce k okamžitému použití, bez nutnosti předešlé či následné údržby. Sada obsahuje 15 vysoce savých kvalitních utěrek na jednorázové použití. Jednou provždy tak máte jistotu doopravdy hygienicky čisté domácnosti. V opačném případě budete nečistoty pouze roztírat, ne skutečně odstraňovat. Využijte sílu páry naplno a provoňte svou domácnost čistotou bez kompromisů. Utěrka se díky suchému zipu stejně tak snadno připevňuje, jako odstraňuje. Vy ji tak můžete po použití pouze sejmout nohou a vyhodit do koše – snadno a bez praní.
Charakteristické znaky a výhody
Vždy mějte po ruce čistý hadřík
Jednoduché a hygienické
Komfortní upínací systém
Jednrázový hadřík pokrývá všechny strany podlahové hubice
Vysoce kvalitní a ultra savý materiál
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|340 x 118 x 3
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 2 Deluxe EF Limitovaná edice
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Upright
- SC 2 Upright EasyFix
- SC 2 Upright EasyFix Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 3 EasyFix Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 Upright EasyFix
- SC 3 Upright EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 4 EasyFix + parní žehlička
- SC 4 EasyFix + parní žehlička EasyFinish
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička EasyFinish
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix + parní žehlička
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium + parní žehlička
- SI 4 EasyFix Premium parní žehlicí systém EasyFinish
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém EasyFinish
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Obkladové dlaždice