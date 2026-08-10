SC jednorázové utěrky na podlahu EasyFix

Vytřít a vyhodit. Důkladné a hygienicky čisté uklízení jednoduše a snadno vám zajistí sada 15 jednorázových násad pro podlahový systém EasyFix.

Čisté náčiní znamená jediný opravdový úklid. Pokud nestíháte prát látkové utěrky z mikrovlákna, nevadí, ale v tomto případě raději použijte ty jednorázové. Ty lze mít vždy při ruce k okamžitému použití, bez nutnosti předešlé či následné údržby. Sada obsahuje 15 vysoce savých kvalitních utěrek na jednorázové použití. Jednou provždy tak máte jistotu doopravdy hygienicky čisté domácnosti. V opačném případě budete nečistoty pouze roztírat, ne skutečně odstraňovat. Využijte sílu páry naplno a provoňte svou domácnost čistotou bez kompromisů. Utěrka se díky suchému zipu stejně tak snadno připevňuje, jako odstraňuje. Vy ji tak můžete po použití pouze sejmout nohou a vyhodit do koše – snadno a bez praní.

Charakteristické znaky a výhody
Vždy mějte po ruce čistý hadřík
Jednoduché a hygienické
Komfortní upínací systém
Jednrázový hadřík pokrývá všechny strany podlahové hubice
Vysoce kvalitní a ultra savý materiál
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 340 x 118 x 3
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladové dlaždice