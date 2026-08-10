Vliesové filtrační sáčky 5 kusů, NT 30/1, 5 Kusy, NT 30/1

Odolné 3vrstvé vliesové filtrační sáčky třídy prachu M, vhodné pro mokré a suché vysavače Kärcher. Vyrobeno z 40 % recyklovaného plastu. Obsah: balení po 5 kusech

Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 5
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 323 x 210 x 90

Videa

Oblasti použití
  • Vhodné pro mokro-suché vysávání