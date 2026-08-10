Vliesové filtrační sáčky 5 kusů, NT 30/1, 5 Kusy, NT 30/1
Odolné 3vrstvé vliesové filtrační sáčky třídy prachu M, vhodné pro mokré a suché vysavače Kärcher. Vyrobeno z 40 % recyklovaného plastu. Obsah: balení po 5 kusech
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|5
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|323 x 210 x 90
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Oblasti použití
- Vhodné pro mokro-suché vysávání