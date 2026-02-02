Vliesové sáčky WD 2/3 4ks
Vliesové filtrační sáčky extrémně odolné proti roztržení byly vyvinuty speciálně pro mokré a suché vysavače Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery a KWD 1–KWD 3 a také pro sprejové extrakční čističe SE 4001/SE 4002.
Vliesové filtrační sáčky byly dodatečně přizpůsobeny pro mokré a suché vysavače Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery a KWD 1 až KWD 3 a také sprejové extrakční čističe Kärcher SE 4001 a SE 4002. Vynikají na vzhledem k jejich extrémně odolnému materiálu, jejich optimálnímu sacímu výkonu a vysoké úrovni zadržování prachu. Jsou ideálně vhodné pro náročné aplikace, např. pro odsávání hrubých a vlhkých nečistot. V rozsahu dodávky jsou celkem čtyři sáčky.
Charakteristické znaky a výhody
Třívrstvý vliesový materiál
- Pro vysoký sací výkon a vysokou filtraci prachu během používání.
- Extrémně odolné proti roztržení, ideální pro náročné použití.
Vhodné pro mokro-suché vysavače Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2, MV 3.
Vhodné pro tepovače Kärcher SE 4, SE 4001, SE 4002.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|4
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 200 x 12
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty