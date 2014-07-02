Vysokotlaké čističe
Vysokotlaké pistole
Kärcher Power tryska
Tryskové šroubení / držák pro udržení odstupu
Vysokotlaké hadice
- Standard
- Standard s oboustranným šroubením
- Longlife 400
- Longlife 400 s oboustranným šroubením
- Provedení pro potravinářství
- Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením
- Longlife-provedení pro potravinářství
- Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením
- Speciální hadice
- Ultra Guard
- Classic
- Inaktiv
Podlahové čističe a čističe ploch
Pěnovací systémy
Čištění fasád a solárních panelů
Zařízení pro mokré otryskávání
Nástavbové sady
- Nástavbová sada pro nakládání jeřábem
- Nástavbová sada kola
- Nástavbová sada kontrola plamene
- Nástavbové sady vyrovnávač tlaku
- Nástavbová sada dálkové ovládání
- Nástavbová sada dálkové ovládání na mince
- Nástavbová sada vodní filtr
- Nástavbová sada bezpečnostní kola
- Nástavbová sada HD-stacionární
- Sada pro upevnění rámu klece
- Montážní sada HDS-Trailer