FloorPro Čistič s leskem RM 755, 20l

Leštič podlah se sníženou pěnivostí s citrónovou vůní pro všechny tvrdé podlahy. RM 755 uschne naprosto bez tvorby šmouh. Vhodný pro vysoce lesklé kamenné podlahy.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 11,4
Hmotnost (kg) 20,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 230 x 430
Vlastnosti
  • Účinný základní a údržbový čistič pro všechny tvrdé a elastické podlahy s vysokým leskem
  • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
  • lesklý
  • Zasychá bez šmouh
  • S mimořádně malou pěnivostí
  • Příjemná, svěží vůně
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje fosfáty
FloorPro Čistič s leskem RM 755, 20l
FloorPro Čistič s leskem RM 755, 20l
FloorPro Čistič s leskem RM 755, 20l
FloorPro Čistič s leskem RM 755, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Oblasti použití
  • Čištění podlahy
Příslušenství