Premium mop Smyčkový Loop modrý kapsový 40 cm

Smyčkový mop z mikrovláken pro velmi dobrou absorpci prachu. Kapsové uchycení. Perfektní pro metodu předúpravy a použití se systémem plochých mopů od Kärcher.

Modrý mop ECO!Mop se smyčkami, vyvinutý jako univerzální mop, zaujme rovnoměrným a těsně uspořádaným rozložením smyček pro vynikající kapacitu pohlcování nečistot. Hadřík je ideální pro průmyslové čištění a v jiných oblastech s velkým množstvím nečistot a také na nerovné podlahy. Polyesterové smyčky s vysokým obsahem mikrovláken také pomáhají při čištění blízko okraje a zachycují uvolněné nečistoty z rohů a okrajů. Díky barevně kódovanému systému lze mopovou tkaninu jasně přiřadit k určité části, která má být čištěna, a účinně zabránit křížové kontaminaci. Systém ECO!Mop je také vhodný pro použití v systému plochého mopu s dvojitým kbelíkovým vozíkem nebo jednokbelíkovým vozíkem a lisem, jakož i pro předpřipravené aplikace.

Specifikace

Technické údaje

Program STANDARD
Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Podlahová konstrukce Hladké a vysoce strukturované
Úroveň nečistot Nízká až střední
Použití textilu Odolný textil
Pracovní šířka (cm) 40
Textilní připevnění Kapsy
Materiál 100% PET
Textilní materiál mikrovlákno
Typ výroby PET tkaná nosná tkanina s našitými poutky
Textilní struktura Smyčka
Teplota praní (°C) max. 90
Doporučení pro praní (°C) 60
Teplota sušičky (°C) 60
Prací cykly¹⁾ cca 300
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg/g/m²) 0,2 / 30
Rozměry (D x Š) (mm) 400 / 140

¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.

Premium mop Smyčkový Loop modrý kapsový 40 cm
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
Čisticí prostředky