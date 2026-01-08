Premium Universal slangekobling – metal
Premium universal slangekobling. Robust kobling med aluminiumsgevind. Et blødt plastgreb gør den komfortabel at håndtere. Koblingen er konisk, så den passer til alle almindelige slange tykkelser. Kompatibel med alle klik-systemer.
Funktioner og fordele
Med forsænket blødt plastgreb
- Let at anvende.
Slangeklemme i korrosionsbestandigt aluminium
- Garanteret robust
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|65 x 39 x 40
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.