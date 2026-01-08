Premium teleskop bruser
Robust, holdbar havebruser med justerbar vinkel og teleskopstang. Ideel til bl.a. ampler, men kan også benyttes til udendørs brusebad ved tilkøb af vægbeslag.
Robust metal havebruser med justerbar vinkel (180°) og teleskopstang (70-105 cm). Velegnet til vanding af f.eks. hængede potter eller større blomsterbede, men kan også benyttes til udendørs brusebad ved tilkøb af vægbeslag. Nem enhåndsbetjent justering og on/off funktion, 6 sprøjtefunktioner og krog til ophængning. Passer til alle klik systemer.
Funktioner og fordele
6 vandingsmønstreTil vanding efter behov
Teleskopiske lanse (70-105 cm).Til alle anvendelser
Praktisk en-finger vandmængde justering samt TÆND/SLUK funktionTil let og praktisk håndtering
Bevægelig sprøjtedyse (180°)
- Forskellige vandingsvinkler til målrettet vanding
Praktisk opbevaring på krog
- Kan nemt opbevares
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|780 x 150 x 66
Udstyr
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: sprøjtetåge.
- Sprøjtemønster: vandret fladstråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
- Sprøjtemønster: sprinkler.
- Sprøjtemønster: lodret fladstråle.
Videoer
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.