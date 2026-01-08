Premium teleskop bruser

Robust, holdbar havebruser med justerbar vinkel og teleskopstang. Ideel til bl.a. ampler, men kan også benyttes til udendørs brusebad ved tilkøb af vægbeslag.

Robust metal havebruser med justerbar vinkel (180°) og teleskopstang (70-105 cm). Velegnet til vanding af f.eks. hængede potter eller større blomsterbede, men kan også benyttes til udendørs brusebad ved tilkøb af vægbeslag. Nem enhåndsbetjent justering og on/off funktion, 6 sprøjtefunktioner og krog til ophængning. Passer til alle klik systemer.

Funktioner og fordele
Premium teleskop bruser: 6 vandingsmønstre
6 vandingsmønstre
Til vanding efter behov
Premium teleskop bruser: Teleskopiske lanse (70-105 cm).
Teleskopiske lanse (70-105 cm).
Til alle anvendelser
Premium teleskop bruser: Praktisk en-finger vandmængde justering samt TÆND/SLUK funktion
Praktisk en-finger vandmængde justering samt TÆND/SLUK funktion
Til let og praktisk håndtering
Bevægelig sprøjtedyse (180°)
  • Forskellige vandingsvinkler til målrettet vanding
Praktisk opbevaring på krog
  • Kan nemt opbevares
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 780 x 150 x 66

Udstyr

  • Sprøjtemønster: keglestråle.
  • Sprøjtemønster: sprøjtetåge.
  • Sprøjtemønster: vandret fladstråle.
  • Sprøjtemønster: punktstråle.
  • Sprøjtemønster: sprinkler.
  • Sprøjtemønster: lodret fladstråle.
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.
