Robust metal havebruser med justerbar vinkel (180°) og teleskopstang (70-105 cm). Velegnet til vanding af f.eks. hængede potter eller større blomsterbede, men kan også benyttes til udendørs brusebad ved tilkøb af vægbeslag. Nem enhåndsbetjent justering og on/off funktion, 6 sprøjtefunktioner og krog til ophængning. Passer til alle klik systemer.