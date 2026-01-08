HT 5.20 M Set slangevogn

Slangevognen scorer point med sin robuste oprulning af metal, brede base til høj stabilitet og 20 m slange, og er klar til brug med det samme med de indelukkede vandingstilbehør.

Den stabile og robuste slangevogn gør pladsbesparende opbevaring af haveslangen muligt og er meget praktisk. Den robuste spolebeholder af metal modstå selv de hårdeste forhold i haven. Slangen kan rulles op sikkert ved at bruge den ergonomiske krumtap og robuste slangeguide. Slangevognen scorer også point med sin ekstra brede base til maksimal stabilitet og UV og frost modstandskraft. Takket være det innovative quick-release håndtag, kan det teleskopiske nemt justeres til den rigtige højde eller rykkes hele vejen ned. Frem for alt, giver det mere mulighed for pladsbesparende opbevaring hvis man rykker det hele vejen ned. Sættet er klar til brug med det samme takket være de inkluderede tilbehør, såsom Kärchers opbevaringsenheder til slanger er karakteriseret efter deres robusthed og langvarige holdbarhed, og kommer med en 5 års producentgaranti.

Funktioner og fordele
HT 5.20 M Set slangevogn: Høj stabilitet og robusthed.
Takket være den ekstra brede bund og slangetromlens lave tyngdepunkt.
HT 5.20 M Set slangevogn: Slange-guide
Gør det let eat rulle slangen af og på
HT 5.20 M Set slangevogn: Metalspole.
Garanteret robust og holdbar
Hurtig frigørelses greb til fastgørelse af teleskophåndtaget.
  • Pladsbesparende opbevaring
Skridsikkert og ergonomisk håndtag
  • Praktisk håndtag gør den let at håndtere
Foldbar krumtap.
  • Pladsbesparende opbevaring
Klar til brug med det samme
  • Vandings tilbehør inkluderet i leveringsomfanget.
Vinklet slangetilslutning
  • Forhindrer vridning og knæk af slangen så der er maksimal vandstrøm.
Fastgørelse af slangeender.
  • Ingen utætheder efter brug.
Specifikationer

Teknisk data

Slangediameter. (mm) 13
Slangekapacitet. (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Farve sort
Vægt (kg) 2,7
Vægt inkl. emballage (kg) 7,3
Mål (L x B x H) (mm) 565 x 475 x 896

Scope of supply

  • Slangekobling: 3 Stk.
  • Slangekobling med Aqua Stop.: 1 Stk.
  • 3/4" hanetilslutning med 1/2" reducer: 1 Stk.
  • sprøjtedyse: 1 Stk.
  • Performance Plus slange 1/2".: 20 m

Udstyr

  • Sæt
  • Metalslangerør.
  • Slange-guide
  • Sprøjtemønster: keglestråle.
  • Sprøjtemønster: punktstråle.
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Mellemstore til store områder.
Tilbehør
