HT 2.20 Set slangevogn
Den kompakte og mobile slangevogn med en ekstra bred base til maksimal stabilitet, 20 m Kärcher slange, vandingstilbehør og mundstykke, og et håndtag, der kan justeres i højden.
Den stabile og robuste slangevogn gør pladsbesparende opbevaring af haveslangen mulig og er meget praktisk. Slangen kan rulles op sikkert ved at bruge den ergonomiske krumtap. Slangevognen scorer også point med sin ekstra brede base til maksimal stabilitet, og sin UV og frost modstandskraft. Sættet er udstyret med en 20 meter slange, vandingstilbehør og et mundstykke. Takket være det innovative quick-release håndtag, kan det teleskopiske håndtag nemt justeres til den rigtige højde eller rykkes hele vejen ned. Kärcher tilbyder en 5 års producentgaranti. Slangevognen er leveret helt samlet.
Funktioner og fordele
Høj stabilitet og robusthed.Takket være den ekstra brede bund og slangetromlens lave tyngdepunkt.
Hurtig frigørelses greb til fastgørelse af teleskophåndtaget.Pladsbesparende opbevaring
Foldbar krumtap.Pladsbesparende opbevaring
Klar til brug med det samme
- Vandings tilbehør inkluderet i leveringsomfanget.
Vinklet slangetilslutning
- Forhindrer vridning og knæk af slangen så der er maksimal vandstrøm.
Fastgørelse af slangeender.
- Ingen utætheder efter brug.
Specifikationer
Teknisk data
|Slangelængde (m)
|20
|Slangediameter. (mm)
|13
|Slangekapacitet. (m)
|40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
|Sprængende tryk. (bar)
|24
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|2,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|460 x 475 x 840
Scope of supply
- Slangekobling: 3 Stk.
- Slangekobling med Aqua Stop.: 1 Stk.
- 3/4" hanetilslutning med 1/2" reducer: 1 Stk.
- sprøjtedyse: 1 Stk.
- PrimoFlex slange 1/2".: 20 m
Udstyr
- Sæt
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
- Havevanding
- Områder af små til mellemstore størrelser.
