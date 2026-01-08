HR 4.30 Set slangetromle

Til at opbevare slangen på væggen og som en mobil slangetromle: HR 4.30 sættet med en 30 m slange, tilbehør og mundstykkeholder tilbyder begge muligheder for fleksibel vanding.

Enestående anvendelighed. Dobbel funktionalitet. Slangetromlen bruges både til at opbevare slangen på væggen og til mobil brug i haven. Mundstykker og spray lanser kan hænges på vægbeslaget og er altid lige ved hånden. HR 4.30 slangetromlen kan nemt fjernes fra holderen og er behagelig at bære takket være det ergonomiske håndtag. Med hjælp fra det fritløbende håndsving, kan haveslangen nemt rulles på og blive opbevaret ordentligt og forsigtigt uden knæk eller irriterende knuder. Produktet scorer også point med sit kompakte design, høje stabilitet grundet dens lave tyngdepunkt og 30 m haveslange, koblinger, haneadapter og et mundstykke. Slangetromlen er helt samlet og klar til brug med det samme. Enheden er også UV- frostsikker, hvilket gør den langtidsholdbar og robust nok til at klare dagligdagens brug. Kärcher tilbyder en 5 års producentgaranti.

Funktioner og fordele
HR 4.30 Set slangetromle: 2-i-1 funktion: vægmonteret og mobil slangetromle i en.
Opbevaring af slangen på væggen og til mobil brug i din have.
HR 4.30 Set slangetromle: Praktisk mundtykkeholder.
Mundstykker og spraylanser kan hænges på vægbeslaget for bedre opbevaring.
HR 4.30 Set slangetromle: Væg montering
Nem og hurtig installation af den praktiske opbevaringsenhed.
Foldbar krumtap.
  • Pladsbesparende opbevaring
Kompakt dimensioner.
  • Kan nemt opbevares
Klar til brug med det samme
  • Vandings tilbehør inkluderet i leveringsomfanget.
Vinklet slangetilslutning
  • Forhindrer vridning og knæk af slangen så der er maksimal vandstrøm.
Specifikationer

Teknisk data

Slangelængde (m) 30
Slangekapacitet. (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Sprængende tryk. (bar) 24
Boltafstand for vægmontering (mm) 160
Farve sort
Vægt (kg) 2
Vægt inkl. emballage (kg) 6
Mål (L x B x H) (mm) 363 x 475 x 500

Scope of supply

  • Slangekobling: 3 Stk.
  • Slangekobling med Aqua Stop.: 1 Stk.
  • 3/4" hanetilslutning med 1/2" reducer: 1 Stk.
  • sprøjtedyse: 1 Stk.
  • PrimoFlex slange 1/2".: 30 m

Udstyr

  • Sæt
  • Mundstykkeholder.
  • Sprøjtemønster: keglestråle.
  • Sprøjtemønster: punktstråle.
  • Vægbeslag inkl. skruer og dyvler.
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Områder af små til mellemstore størrelser.
Tilbehør
HR 4.30 Set slangetromle reservedele

Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.

Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.

Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.

Du kan også læse mere om reservedele her.