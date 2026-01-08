HBX 4.15 automatisk slangebox
Altid klar til brug: Slangeboksen til bekvemmelig og fleksibel vanding. Med en 15 meter slange og automatisk slangetilbagetrækning - nu er det slut med at bøje dig ned, trække eller gøre dine hænder beskidte.
Altid ideelt opbevaret: Den stilfulde slangeboks er monteret til væggen for at spare på plads, og forbundet til hanen med en koblingsslange. Takket være vægbeslaget, kan slangeboksen drejes med mere end 180°, hvilket tillader at slangen nemt kan nå alle hjørner af haven. Haveslangen kan nemt forlænges til en maksimal længde på 15 meter. Der er tilsvarende låsetrin: Slangen aktiverer fuldautomatisk i korte intervaller. Ved blidt at hive i enden af slangen, frigives låsemekanismen så slangen trækker sig tilbage automatisk og i på en kontrolleret måde, uden knæk eller knuder. Med det innovative FlexChange samlesystem, kan slangeboksen fjernes fra vægbeslaget uden behov for værktøjer. Dette er ideelt til nem opbevaring om vinteren eller til fleksibel brug mellem vægbeslaget og jordspyddet, hvilket er tilgængeligt som et valgfrit tilbehør. Slangeboksen er også UV-bestandig og frostsikker, og kan derfor beholdes på vægbeslaget hele året rundt. For at beskytte mod tyveri, kan en kabellås vedhæftes. Kärcher tilbyder en 5 års garanti på produktet.
Funktioner og fordele
FlexChange.
- Ingen skruer, ingen værktøjer, ingen stress: med det unikke Kärcher FlexChange system, kan slangeboksen fjernes fra vægbeslaget eller slangespyddet på sekunder (f.eks. om vinteren).
Robubt og aftagelig vægbeslag.
- Brugen af robuste materialer med en metalkerne sikrer en langvarig holdbarhed og stabilitet. Især praktisk: det aftagelige vægbeslag betyder at du ikke går i stå.
Slangeudgang på undersiden af kassen.
- Til bedre beskyttelse fra vejret og længere levetid.
Slangeopbevaring.
- Træk kortvarigt i enden af slangen og slangeindtrækkeren vil trække slangen helt ind automatisk. Maksimal bekvemmelighed uden knuder, krumtapper eller at få beskidte hænder.
Vægmonteret slangeboks med 180° anvendelse.
- Monteret på vægbeslaget, kan slangeboksen drejes med over 180°. Dette giver maksimal bevægelsesfrihed når man vander haven uden knæk på slangen.
Praktisk mundtykkeholder.
- Mundstykker og spraylanser kan hænges på vægbeslaget for bedre opbevaring.
Integreret slangebremse.
- Den automatiske tilbagetrækning af slangen er kombineret med en slangebremse, så slangen automatisk bliver viklet tilbage ind i boksen på en kontrolleret og langsom måde.
Integreret slangeguide.
- Uden knæk og knuder: slangen er trukket ind jævnt og guided.
Ergonomisk bærehåndtag
- Det ergonomiske bærehåndtag gør det nemt at transportere slangeboksen med en hånd.
Klar til brug med det samme
- Vandings tilbehør inkluderet i leveringsomfanget.
Specifikationer
Teknisk data
|Slangelængde (m)
|15
|Slangediameter. (mm)
|11
|Tilslutningsslange. (m)
|1,5 (1/2")
|Sprængende tryk. (bar)
|24
|Boltafstand for vægmontering (mm)
|79
|Dimensioner på monteringsplade (B × H) (mm)
|93 x 100
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|7,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|781 x 220 x 541
Scope of supply
- Slangekobling: 2 Stk.
- Slangekobling med Aqua Stop.: 1 Stk.
- 3/4" hanetilslutning med 1/2" reducer: 1 Stk.
- sprøjtedyse: 1 Stk.
Udstyr
- Sæt
- Automatisk slangetilbagetrækning.
- Slange-guide
- Mundstykkeholder.
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
- Vægbeslag inkl. skruer og dyvler.
- PrimoFlex slangekobling.: 1.5 m
Videoer
Kompatible maskiner
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Batteri
- KHB 4-18 Batteri Sæt
- KHB 4-18 Plus Batteri Sæt
- KHB 6 Batteri
- KHB 6 Batterisæt
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4 Terrassevasker
- PCL 6
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact Home
- K 4 Home
- K 4 Premium
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Områder af små til mellemstore størrelser.
Tilbehør
HBX 4.15 automatisk slangebox reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.