HBX 5.35 automatisk slangebox
Altid klar til brug: Slangeboks til bekvemmelig og fleksibel vanding. Med en 35 meter slange og automatisk slangetilbagetrækning - nu er det slut med at bøje sig ned, trække eller gøre dine hænder beskidte.
Altid perfekt gemt væk: den stilfulde slangeboks er monteret til væggen for at spare plads og er forbundet til hanen med en slangekobling. Takket være vægbeslaget, kan slangeboksen drejes gennem mere end 180° og når derfor nemt alle hjørner af haven. Haveslangen kan nemt forlænges til en maksimal længde på 35 meter. Der er tilsvarende låsetrin: Slangen aktiveres fuldautomatisk på korte intervaller. Ved blidt at hive i enden af slangen, frigives låsemekanismen, så slangen trækker sig automatisk tilbage på en kontrolleret måde, uden knæk og knuder. Slangeboksen scorer også point med FlexChange, som er et innovativt monteringssystem til nemt at skifte slangeboksen mellem vægbeslaget og det valgfrie tilgængelige jordspyd. Vægbeslaget kan også fjernes og har plads til mundstykker og vandingstilbehør. Slangeboksen er også UV-bestandig og frostsikker og kan derfor sættes på væggen af dit hus hele året rundt. Kärcher tilbyder en 5 års producentsgaranti på produktet.
Funktioner og fordele
FlexChange.Ingen skruer, ingen værktøjer, ingen stress: med det unikke Kärcher FlexChange system, kan slangeboksen fjernes fra vægbeslaget eller slangespyddet på sekunder (f.eks. om vinteren).
Praktisk mundtykkeholder.Mundstykker og spraylanser kan hænges på vægbeslaget for bedre opbevaring.
Slangeopbevaring.Træk kortvarigt i enden af slangen og slangeindtrækkeren vil trække slangen helt ind automatisk. Maksimal bekvemmelighed uden knuder, krumtapper eller at få beskidte hænder.
Slangeudgang på undersiden af kassen.
- Til bedre beskyttelse fra vejret og længere levetid.
Vægmonteret slangeboks med 180° anvendelse.
- Monteret på vægbeslaget, kan slangeboksen drejes med over 180°. Dette giver maksimal bevægelsesfrihed når man vander haven uden knæk på slangen.
Robubt og aftagelig vægbeslag.
- Brugen af robuste materialer med en metalkerne sikrer en langvarig holdbarhed og stabilitet. Især praktisk: det aftagelige vægbeslag betyder at du ikke går i stå.
Integreret slangebremse.
- Den automatiske tilbagetrækning af slangen er kombineret med en slangebremse, så slangen automatisk bliver viklet tilbage ind i boksen på en kontrolleret og langsom måde.
Integreret slangeguide.
- Uden knæk og knuder: slangen er trukket ind jævnt og guided.
Ergonomisk bærehåndtag
- Det ergonomiske bærehåndtag gør det nemt at transportere slangeboksen med en hånd.
Klar til brug med det samme
- Vandings tilbehør inkluderet i leveringsomfanget.
Specifikationer
Teknisk data
|Slangelængde (m)
|35
|Slangediameter. (mm)
|11
|Tilslutningsslange. (m)
|1,5 (1/2")
|Sprængende tryk. (bar)
|24
|Boltafstand for vægmontering (mm)
|79
|Dimensioner på monteringsplade (B × H) (mm)
|93 x 100
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|13
|Vægt inkl. emballage (kg)
|17,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|810 x 220 x 595
Scope of supply
- Slangekobling: 2 Stk.
- Slangekobling med Aqua Stop.: 1 Stk.
- 3/4" hanetilslutning med 1/2" reducer: 1 Stk.
- sprøjtedyse: 1 Stk.
Udstyr
- Sæt
- Automatisk slangetilbagetrækning.
- Slange-guide
- Mundstykkeholder.
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
- Vægbeslag inkl. skruer og dyvler.
- PrimoFlex slangekobling.: 1.5 m
Kompatible maskiner
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Batteri
- KHB 4-18 Batteri Sæt
- KHB 4-18 Plus Batteri Sæt
- KHB 6 Batteri
- KHB 6 Batterisæt
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4 Terrassevasker
- PCL 6
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact Home
- K 4 Home
- K 4 Premium
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Mellemstore til store områder.
Tilbehør
HBX 5.35 automatisk slangebox reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.