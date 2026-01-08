HT 4.20 Set slangevogn

Det mobile slangevognssæt imponerer med sin ekstra brede base, præcise slangeguide og højdejusterende håndtag og er klar til brug med det samme. Inkluderer en 20 m slange og tilbehør.

Den stabile og robuste slangevogn gør pladsbesparende opbevaring af haveslangen muligt og er meget praktisk. Slangen kan rulles op sikkert ved at bruge den ergonomiske krumtap og den robuste slangeguide. Slangevognen scorer også point med sin ekstra brede base til maksimal stabilitet og sin UV og frost modstandskraft. Takket være det innovative quick-release håndtag, kan det teleskopiske håndtag nemt justeres til den rigtige højde eller rykkes hele vejen ned. Frem for alt, giver det mere mulighed for pladsbesparende opbevaring hvis man rykker det hele vejen ned. Slangevognen er klar til brug med det samme takket være den medfølgende 20 m slange og tilbehør, såsom Kärcher forbindelsesled, haneadapter og mundstykke. Slangevognen er leveret helt samlet. Kärchers opbevaringsenheder til slanger er karakteriseret efter deres robusthed og langvarige holdbarhed, og kommer med en 5 års producentgaranti.

Funktioner og fordele
HT 4.20 Set slangevogn: Høj stabilitet og robusthed.
Høj stabilitet og robusthed.
Takket være den ekstra brede bund og slangetromlens lave tyngdepunkt.
HT 4.20 Set slangevogn: Slange-guide
Slange-guide
Gør det let eat rulle slangen af og på
HT 4.20 Set slangevogn: Hurtig frigørelses greb til fastgørelse af teleskophåndtaget.
Hurtig frigørelses greb til fastgørelse af teleskophåndtaget.
Pladsbesparende opbevaring
Skridsikkert og ergonomisk håndtag
  • Praktisk håndtag gør den let at håndtere
Foldbar krumtap.
  • Pladsbesparende opbevaring
Klar til brug med det samme
  • Vandings tilbehør inkluderet i leveringsomfanget.
Vinklet slangetilslutning
  • Forhindrer vridning og knæk af slangen så der er maksimal vandstrøm.
Fastgørelse af slangeender.
  • Ingen utætheder efter brug.
Specifikationer

Teknisk data

Slangelængde (m) 20
Slangediameter. (mm) 13
Slangekapacitet. (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Sprængende tryk. (bar) 45
Farve sort
Vægt (kg) 3,5
Vægt inkl. emballage (kg) 6,7
Mål (L x B x H) (mm) 565 x 475 x 896

Scope of supply

  • Slangekobling: 3 Stk.
  • Slangekobling med Aqua Stop.: 1 Stk.
  • 3/4" hanetilslutning med 1/2" reducer: 1 Stk.
  • sprøjtedyse: 1 Stk.
  • Performance Plus slange 1/2".: 20 m

Udstyr

  • Sæt
  • Slange-guide
  • Sprøjtemønster: keglestråle.
  • Sprøjtemønster: punktstråle.
HT 4.20 Set slangevogn
HT 4.20 Set slangevogn
HT 4.20 Set slangevogn
HT 4.20 Set slangevogn
HT 4.20 Set slangevogn
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Mellemstore til store områder.
Tilbehør
HT 4.20 Set slangevogn reservedele

Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.

Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.

Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.

Du kan også læse mere om reservedele her.