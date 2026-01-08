HR 2.10 Set slangetromle
Fuldt sæt til bedre vanding og pladsbesparende slangeopbevaring. Klar til brug med det samme med en 10 m Kärcher haveslange, koblinger, haneadapter og et mundstykke.
Mobilt brug møder kompakt opbevaring: slangetromlen sikrer praktisk vanding og pladsbesparende opbevaring af haveslangen. Det fulde sæt inkluderer en 10 m haveslange, koblinger, haneadapter og et havemundstykke. Med hjælp fra det fritløbende håndsving, kan haveslangen nemt rulles op og blive opbevaret ordentligt og forsigtigt, uden knæk eller irriterende knuder. Produktet scorer også point for sit kompakte design, ergonomiske håndtag, som gør det mere behageligt at transportere, og høje stabilitet grundet et lavt tyngdepunkt. Produktet er også UV- og frostbestandigt. Kärchers opbevaringsenheder til slanger er karakteriseret ved deres robusthed og langvarige holdbarhed, og kommer med en 5 års producentgaranti. Slangetromlen er leveret helt samlet.
Funktioner og fordele
Foldbar krumtap.
- Pladsbesparende opbevaring
Kompakt dimensioner.
- Kan nemt opbevares
Klar til brug med det samme
- Vandings tilbehør inkluderet i leveringsomfanget.
Vinklet slangetilslutning
- Forhindrer vridning og knæk af slangen så der er maksimal vandstrøm.
Specifikationer
Teknisk data
|Slangelængde (m)
|10
|Slangediameter. (mm)
|13
|Slangekapacitet. (m)
|max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
|Sprængende tryk. (bar)
|24
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|300 x 475 x 350
Scope of supply
- Slangekobling: 3 Stk.
- Slangekobling med Aqua Stop.: 1 Stk.
- 3/4" hanetilslutning med 1/2" reducer: 1 Stk.
- sprøjtedyse: 1 Stk.
- PrimoFlex slange 1/2".: 10 m
Udstyr
- Sæt
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Områder af små til mellemstore størrelser.
HR 2.10 Set slangetromle reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.