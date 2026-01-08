HT 3.20 Set slangevogn

Slangevognen med mundstykkeholder imponerer med sin ekstra brede base til maksimal stabilitet, højdejusterende håndtag, 20 m haveslange og vandingstilbehør.

Den stabile og robuste slangevogn gør pladsbesparende opbevaring af haveslangen muligt og er meget praktisk. Slangen kan rulles op sikkert ved at bruge den ergonomiske krumtap. Slangevognen scorer også point med sin ekstra brede base til maksimal stabilitet, UV og frost modstandskraft, og en praktisk mundstykkeholder på håndtaget. Sættet er udstyret med en 20 m slange, Kärchers vandingstilbehør og et mundstykke. Takket være det innovative quick-release håndtag, kan det teleskopiske håndtag nemt justeres til den rigtige højde eller rykkes hele vejen ned. Kärcher tilbyder en 5 års producentgaranti. Slangevognen er leveret helt samlet.

Funktioner og fordele
HT 3.20 Set slangevogn: Høj stabilitet og robusthed.
Takket være den ekstra brede bund og slangetromlens lave tyngdepunkt.
HT 3.20 Set slangevogn: Praktisk mundtykkeholder.
Mundstykker og spraylanser kan hænges på vægbeslaget for bedre opbevaring.
HT 3.20 Set slangevogn: Hurtig frigørelses greb til fastgørelse af teleskophåndtaget.
Hurtig frigørelses greb til fastgørelse af teleskophåndtaget.
Pladsbesparende opbevaring
Skridsikkert og ergonomisk håndtag
  • Praktisk håndtag gør den let at håndtere
Foldbar krumtap.
  • Pladsbesparende opbevaring
Vinklet slangetilslutning
  • Forhindrer vridning og knæk af slangen så der er maksimal vandstrøm.
Fastgørelse af slangeender.
  • Ingen utætheder efter brug.
Specifikationer

Teknisk data

Slangelængde (m) 20
Slangediameter. (mm) 13
Slangekapacitet. (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Sprængende tryk. (bar) 24
Farve sort
Vægt (kg) 3,2
Vægt inkl. emballage (kg) 5,9
Mål (L x B x H) (mm) 565 x 475 x 896

Scope of supply

  • Slangekobling: 3 Stk.
  • Slangekobling med Aqua Stop.: 1 Stk.
  • 3/4" hanetilslutning med 1/2" reducer: 1 Stk.
  • sprøjtedyse: 1 Stk.
  • PrimoFlex slange 1/2".: 20 m

Udstyr

  • Sæt
  • Mundstykkeholder.
  • Sprøjtemønster: keglestråle.
  • Sprøjtemønster: punktstråle.
  • Havevanding
  • Mellemstore til store områder.
