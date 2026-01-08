HT 3.20 Set slangevogn
Slangevognen med mundstykkeholder imponerer med sin ekstra brede base til maksimal stabilitet, højdejusterende håndtag, 20 m haveslange og vandingstilbehør.
Den stabile og robuste slangevogn gør pladsbesparende opbevaring af haveslangen muligt og er meget praktisk. Slangen kan rulles op sikkert ved at bruge den ergonomiske krumtap. Slangevognen scorer også point med sin ekstra brede base til maksimal stabilitet, UV og frost modstandskraft, og en praktisk mundstykkeholder på håndtaget. Sættet er udstyret med en 20 m slange, Kärchers vandingstilbehør og et mundstykke. Takket være det innovative quick-release håndtag, kan det teleskopiske håndtag nemt justeres til den rigtige højde eller rykkes hele vejen ned. Kärcher tilbyder en 5 års producentgaranti. Slangevognen er leveret helt samlet.
Funktioner og fordele
Høj stabilitet og robusthed.Takket være den ekstra brede bund og slangetromlens lave tyngdepunkt.
Praktisk mundtykkeholder.Mundstykker og spraylanser kan hænges på vægbeslaget for bedre opbevaring.
Hurtig frigørelses greb til fastgørelse af teleskophåndtaget.Pladsbesparende opbevaring
Skridsikkert og ergonomisk håndtag
- Praktisk håndtag gør den let at håndtere
Foldbar krumtap.
- Pladsbesparende opbevaring
Vinklet slangetilslutning
- Forhindrer vridning og knæk af slangen så der er maksimal vandstrøm.
Fastgørelse af slangeender.
- Ingen utætheder efter brug.
Specifikationer
Teknisk data
|Slangelængde (m)
|20
|Slangediameter. (mm)
|13
|Slangekapacitet. (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Sprængende tryk. (bar)
|24
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|3,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|565 x 475 x 896
Scope of supply
- Slangekobling: 3 Stk.
- Slangekobling med Aqua Stop.: 1 Stk.
- 3/4" hanetilslutning med 1/2" reducer: 1 Stk.
- sprøjtedyse: 1 Stk.
- PrimoFlex slange 1/2".: 20 m
Udstyr
- Sæt
- Mundstykkeholder.
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
Kompatible maskiner
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Batteri
- KHB 4-18 Batteri Sæt
- KHB 4-18 Plus Batteri Sæt
- KHB 6 Batteri
- KHB 6 Batterisæt
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4 Terrassevasker
- PCL 6
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Mellemstore til store områder.
Tilbehør
